Действия Дональда Трампа в отношении Крыма вынуждают Европу сделать выбор (Financial Times, Великобритания)

FT: намерение США признать Крым российским ставит Европу перед трудным выбором

В Европе опасаются, что намерение Трампа признать Крым российским вызовет раскол и в НАТО, и в Евросоюзе, пишет Financial Times. У европейцев пока нет никакого ясного плана ответа на этот шаг.

Генри Фой

Бен Холл

Настойчивое намерение Трампа признать присоединение Крыма Россией внезапно поставило европейские столицы перед мучительным выбором: остаться на стороне Киева или поддержать Вашингтон.

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Некоторые европейские чиновники опасаются, что разногласия, возникшие из-за подготовленного администрацией Трампа одностороннего проекта соглашения, подвергнут суровому испытанию отношения Америки с Лондоном, Берлином и другими столицами, ослабят трансатлантическую безопасность и пустят под откос саммит НАТО, запланированный на конец июня.

"Европейцы всегда были в слишком слабом положении, чтобы противостоять Америке, — отметил директор программы США в Европейском совете по международным отношениям Джереми Шапиро. — По этой причине они стараются избегать такого противостояния".

Европейские надежды на участие в переговорах под руководством США были разрушены в среду, когда госсекретарь Марко Рубио отказался от встречи в Лондоне с украинскими и европейскими официальными лицами, а специальный представитель Трампа Стив Уиткофф решил вместо этого нанести уже четвертый визит в Кремль.

Администрация Трампа в ультимативной форме представила Киеву уже готовый проект соглашения, условия которого очень выгодны Москве, включая признание Америкой суверенитета России над Крымом спустя 11 лет после того, как она присоединила этот украинский полуостров.

Президент Владимир Зеленский во вторник вновь отказался признать суверенитет России над территориями, которыми она овладела с 2014 года. Вместе с тем Киев готов смириться с фактическим контролем России над этими землями в обмен на гарантии безопасности Запада.

В среду Трамп обрушился с критикой на позицию Зеленского, назвав ее "очень вредной" для его мирных усилий и "подстрекательской".

"Он может получить мир, или он может воевать еще три года, в результате чего потеряет всю страну", — написал президент США в соцсети Truth Social.

Предложение Вашингтона согласиться с властью Москвы над Крымом в нарушение согласованной политики НАТО является, пожалуй, самой большой уступкой Москве, на которую он пошел в последние месяцы, стремясь как можно быстрее заключить сделку.

Администрация Трампа также исключила членство Украины в НАТО, против которого давно возражает Россия. Сам Североатлантический альянс дал ранее обещание Киеву принять Украину в НАТО когда-нибудь в будущем.

Пока Москву щедро осыпают побудительными стимулами, Киев подвергается давлению и угрозам. Ему было предложено очень мало в обмен на уступку территорий.

"Худший вариант заключается в том, что [США] не смогут добиться заключения соглашения между Украиной и Россией, и все это будет переложено на плечи Украины. Тогда Европе придется выбирать [между Украиной и США]", — сказал один высокопоставленный дипломат из ЕС.

Украинские официальные лица заявили перед назначенными на среду переговорами, что они готовы обсуждать другие условия вашингтонского проекта соглашения.

"Украина готова к переговорам — но не к капитуляции, — заявила вице-премьер Юлия Свириденко в соцсети Х. — Не будет соглашения, которое предоставит России более прочные основы для необходимой ей перегруппировки и возобновления военных действий с еще большей силой".

Западные чиновники рассказали Financial Times, что европейские столицы не поддержат усилия США по признанию Крыма российским и не станут давить на Киев, чтобы он согласился с этим. ЕС придерживается своей давней позиции, состоящей в том, что он не признает ничего в вопросе суверенитета Украины, с чем не согласен Зеленский.

"Крым — это Украина", — заявила во вторник французскому информационному агентству AFP глава внешней политики ЕС Кая Каллас. <…>

"Крым и стремление к членству в НАТО являются для нас красными линиями, — сказал другой высокопоставленный дипломат из ЕС. — Мы не можем от них отказаться".

Администрации Трампа уже было сказано, что европейские столицы не могут признать Крым российским, о чем сообщил один высокопоставленный европейский чиновник. Крупнейшие европейские страны – члены НАТО должны "отговорить" Вашингтон от односторонних действий, заявил этот чиновник.

Статус Крыма может создать серьезный дипломатический кризис для НАТО, которая заявила, что никогда не признает власть России над полуостровом.

Пока США не выдвинули свое предложение, натовские руководители пытались сгладить внутренние разногласия из-за Украины, утверждая, что ежегодный саммит лидеров альянса в Гааге будет посвящен оборонным расходам, а не конфликту, о чем сообщили участвующие в этих обсуждениях официальные лица.

Но предложенная сделка, а также возможность отказа США от переговоров, выдвижения обвинений в адрес Киева и нормализации отношений с Москвой могут привести к расколу среди лидеров НАТО. "Ключевой вопрос для саммита — какова наша позиция по Украине", — сказал один высокопоставленный западный чиновник.

Аналогичные разногласия могут возникнуть и усилиться также в ЕС, в частности, по поводу того, что делать с экономическими санкциями блока, введенными против России, если Вашингтон решит снять свои ограничения.

"Ситуация выглядит очень нехорошо", — сказал один чиновник из ЕС. По его словам, любой шаг США по признанию Крыма российским или требование к европейским столицам смягчить санкции против Москвы "уничтожат единство ЕС . . . Все это напоминает хаос".

Двадцать три европейские страны, являющиеся членами как ЕС, так и НАТО, пытаются найти компромиссы с администрацией Трампа по будущим обязательствам США в отношении европейской безопасности и по торговым соглашениям, чтобы избежать полномасштабной войны пошлин, которая может очень негативно повлиять на их экономики. Многие опасаются, что Вашингтон может использовать этот вопрос в качестве рычага давления на переговорах.

Джереми Шапиро из Европейского совета по международным отношениям сомневается в способности ЕС сохранить единство и сплоченность. "Если американцы уйдут с переговоров, то европейцы просто не смогут сохранить единство по Украине. Источником единства по Украине были американцы", — заявил он.

Дополнительный материал предоставил Кристофер Миллер.