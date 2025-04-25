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Интерфакс-АВН

Трамп считает, что в ударах России по Киеву нет необходимости, призывает заключить мирное соглашение по Украине

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Украинские пожарные в Киеве
Украинские пожарные в Киеве.
Источник изображения: © AP Photo / Servicio Ucraniano de Emergencias

Вашингтон. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что считает неудачным момент для нанесения Россией ударов по Киеву, и призвал заключить мирное соглашение для украинского урегулирования.

"Я не счастлив от российских ударов по Киеву. В них нет необходимости, очень неудачный выбор времени" - написал Трамп в четверг в соцсети Truth Social.

"Давайте заключим мирное соглашение!" - добавил он.

Ранее в четверг в Кремле заявили, что российские вооруженные силы наносят удары по военной и околовоенной инфраструктуре Украины в рамках специальной военной операции, заявления украинской стороны являются пропагандой.

"Украинская сторона продолжает пропаганду, наши военные продолжают специальную военную операцию. Вы знаете, что пасхальное перемирье закончилось. Это перемирье неоднократно нарушалось украинской стороной. Сейчас наши военные продолжают выполнение своих задач, которые поставлены Верховным главнокомандующим, и в рамках этого продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
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