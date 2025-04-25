Удар по команде Трампа? Чем опасны и для кого привлекательны скандалы в Пентагоне - Мнения ТАСС

Александр Хоффманн — о том, почему сотрудники оборонного ведомства США выносят сор из избы и чем это грозит миру

Ближайшее окружение шефа Пентагона Пита Хегсета постоянно конфликтует между собой и ведет борьбу за влияние на своего начальника. Это уже вылилось в череду скандалов вокруг Министерства обороны США, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

Пентагон в осаде

Последние события вокруг Министерства обороны США привлекли особенно пристальное внимание. Официальные заявления о поддержке министра Пита Хегсета со стороны Белого дома контрастируют с потоком сообщений об утечках, увольнениях и внутренней напряженности. Эта ситуация — не просто череда информационных поводов, а отражение глубоких процессов борьбы за влияние внутри американской администрации.

То, что наблюдатели называют "хаосом", имеет под собой вполне конкретные причины: столкновение команды 47-го президента США Дональда Трампа, стремящейся реформировать ведомство по своему усмотрению, с устоявшейся бюрократической системой и ее неформальными центрами силы. Обвинения в утечках, отстранения чиновников (например, советника министра обороны Дэна Колдуэлла, заместителя главы аппарата шефа Пентагона Дэрина Селника, главы аппарата заместителя министра обороны Колина Кэррола) и даже кадровые перестановки — вроде ухода Джо Каспера с поста главы аппарата министра — все это маркеры идущей борьбы. Недавнее увольнение командира базы Питуффик в Гренландии полковника Сюзанны Мейерс после ее комментариев, которые явно шли вразрез с линией вице-президента Джея Ди Вэнса, лишь подчеркивает требование абсолютной лояльности.

Исторически Пентагон не раз становился ареной аппаратных игр. Однако нынешний конфликт осложняется попытками администрации Трампа провести радикальные изменения, затрагивающие как кадровый состав, так и финансовые потоки. Происходящее — не столько управленческий сбой, сколько ожидаемое сопротивление системы на попытку ее быстрой и не всегда продуманной перестройки. Сюда можно отнести инициативы по сокращению расходов и изменению приоритетов, продвигаемые через Ведомство по повышению эффективности работы правительства (DOGE) под кураторством миллиардера Илона Маска.

Чистки и интересы

Объяснение увольнений исключительно борьбой с утечками (включая данные по Украине, Панамскому каналу, Маску) выглядит как подходящая по параметрам ширма. Заявления отстраненных — например, Колдуэлла о его позиции по Ирану — и комментарии бывших сотрудников — вроде бывшего пресс-секретаря Пентагона Джонатана Эллиота о "тотальном хаосе" — указывают на более сложные мотивы. Вероятно, идет целенаправленное искоренение тех, кто не вписывается в новую конфигурацию власти или мешает реализации конкретных политических или даже коммерческих интересов.

Действия администрации, такие как прекращение многомиллиардных контрактов с крупными консалтинговыми фирмами (Accenture, Booz Allen, Deloitte) или давление на Службу цифровых оборонных технологий (DDS), приводящее к ее фактической ликвидации, неизбежно создают влиятельных противников. Можно предположить, что часть утечек и медийных атак инспирирована именно теми кругами — как внутри Пентагона, так и связанными с военно-промышленным комплексом и консалтингом, — чьи финансовые интересы оказались затронуты политикой Хегсета и инициативами DOGE. Это ответный удар по команде Трампа.

Демократическая партия активно использует ситуацию для критики администрации Трампа, особенно в контексте скандала с мессенджером Signal. Однако их роль в разжигании конфликта представляется скорее эксплуатацией существующих противоречий, нежели их первопричиной. Основная борьба разворачивается внутри самой системы власти.

Лояльный солдат или ахиллесова пята Трампа

Главная ценность Хегсета для Трампа заключается в готовности министра действовать решительно и ломать старые порядки, будь то сокращение расходов, борьба с "культурой разнообразия, равноправия и инклюзивности (diversity, equality and inclusion, DEI)" или чистка аппарата от нелояльных сотрудников. Публичная поддержка со стороны Трампа и опровержения слухов о поиске замены демонстрируют это. Хегсет воспринимается как исполнитель воли президента по реформированию Пентагона.

Однако методы Хегсета и создаваемая им турбулентность вызывают опасения даже у некоторых республиканцев и усиливают критику со стороны оппонентов. Трамп, похоже, использует Хегсета как инструмент для "осушения болота" в Пентагоне, сознательно идя на обострение и принимая связанные с этим риски. Резкие шаги, вроде отмены контрактов или давления на DDS, — часть этого плана.

Несмотря на текущую поддержку, положение Хегсета остается уязвимым, как верно отмечают некоторые наблюдатели, включая уже упомянутого Эллиота. Ключевым фактором будет не столько уровень медийного шума, сколько оценка Трампом эффективности Хегсета в достижении поставленных целей и его способность удерживать контроль над ведомством. Любой серьезный провал, особенно имеющий прямые последствия для безопасности или боеготовности, может перевесить фактор личной лояльности.

Дымовая завеса или реальная угроза

История с использованием Signal для обсуждения чувствительной информации, включая удары по Йемену, остается в центре внимания, несмотря на категорические опровержения помощника министра обороны Шона Парнелла об отсутствии там секретных данных. Расследование генерального инспектора Пентагона продолжается. Важно отделить реальные нарушения процедур от целенаправленной медийной кампании.

Сам факт использования личных телефонов и коммерческих мессенджеров для служебных обсуждений, тем более с участием лиц вне Минобороны (как жена Хегсета), дает оппонентам мощный повод для обвинений в халатности и непрофессионализме. Публикации об этом, даже если они основаны на данных "обиженных бывших сотрудников", как утверждает Парнелл, эффективно работают на создание образа некомпетентного руководства. Это выгодно как политическим противникам Трампа, так и представителям старой элиты Пентагона, недовольным методами новой команды.

При этом фокусировка на скандале с Signal, возможно, отвлекает внимание от других, не менее значимых процессов — таких как реальные последствия сокращения расходов, изменения в стратегическом планировании или долгосрочное влияние кадровых чисток на боеспособность Вооруженных сил США. Это классический пример управления повесткой дня через громкий, но потенциально второстепенный скандал.

Геополитическое эхо скандалов

Внутренние проблемы Пентагона не могут не сказываться на восприятии страны на международной арене. Нестабильность в руководстве ключевого силового ведомства, противоречивые сигналы и кадровые перетряски порождают у союзников и противников вопросы относительно надежности и предсказуемости американской оборонной политики.

Ситуация напрямую влияет на способность США формулировать и реализовывать последовательную политику, будь то в отношении Йемена, Ирана, Украины или противостояния с Китаем. Неразбериха в Пентагоне уже привела к задержкам в согласовании ряда важных оперативных планов и создала опасную паузу в стратегическом диалоге с ключевыми союзниками, которые не понимают, кто реально контролирует ситуацию. Эта неопределенность создает окно возможностей для геополитических оппонентов Вашингтона.

В целом же текущая ситуация в Минобороны США — это не кратковременный кризис, а, вероятно, затяжной процесс трансформации, сопровождаемый значительной турбулентностью. Его исход будет иметь серьезные последствия не только для американской национальной безопасности, но и для глобальной стабильности.