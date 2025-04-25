Товар «двойного назначения»: Британия вслед за ЕС запретила поставлять в РФ игровые джойстики

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Власти Великобритании ввели против России очередные санкции. Как сообщает издание Politico, список «запретов» со стороны Лондона состоит из 150 пунктов, включая некоторые технологии, программное обеспечение, машины, металлы, химикаты и др.

При этом журналисты издания обратили внимание на то, что власти Соединённого Королевства вслед за ЕС решили запретить продажу в РФ джойстиков для игровых консолей.

Напомним, что 24 февраля текущего года Евросоюз ввел 16-й пакет санкций против нашей страны, в котором среди прочего под запрет попал экспорт манипуляторов для игровых приставок.

В ЕС посчитали джойстики товаром «двойного назначения», который может использоваться российской армией. Например, по мнению европейских чиновников, наши военные могут использовать манипуляторы от игровых консолей для управления дронами.

По всей видимости, британские «эксперты» также увидели в геймерских атрибутах потенциальное оружие и также решили запретить их поставку в Россию.

Впрочем, даже если джойстики от игровых консолей и используются нашими бойцами, то едва ли такая аппаратура закупается в ЕС или Британии. Гораздо проще и дешевле импортировать подобные компоненты из Китая, откуда нередко их импортируют и сами британцы.