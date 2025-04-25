Николай Патрушев принял участие в спуске на воду десятого корабля противоминной обороны

ЦАМТО, 24 апреля. На Средне-Невском судостроительном заводе ОСК 24 апреля состоялась торжественная церемония спуска на воду десятого морского тральщика проекта 12700 "Полярный".

Проект 12700 разработан конструкторским бюро ОСК "Алмаз" для ВМФ России. Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые новые корабли могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону.

При строительстве морского тральщика проекта 12700 применяются новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Масса такого корпуса значительно ниже по сравнению с металлическим, при этом существенно увеличивается его прочность. Такому корпусу не страшна коррозия, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, неограничен.

В день торжественного спуска корабля за большой вклад в укрепление и развитие оборонного потенциала России помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев наградил трудовой коллектив завода орденом "За доблестный труд".

"В рамках государственного заказа заводом строится большая серия кораблей противоминной обороны проекта 12700, и сегодня мы спускаем на воду уже десятый корабль данного проекта. Это ваша очередная большая трудовая победа и серьезный вклад в укрепление обороноспособности страны", – сказал Н.Патрушев.

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев в своем выступлении отметил, что "к очередному этапу строительства переходит десятый, можно сказать, юбилейный корабль из серии морских тральщиков проекта 12700. Корабелы Средне-Невского завода на деле подтверждают свои высокие профессиональные и трудовые качества".

"В ближайшее время девятый корабль серии, успешно завершивший испытания, станет на защиту морских рубежей Российской Федерации, а до конца текущего года мы планируем зачислить в состав надводных сил Северного флота морской тральщик "Полярный", – отметил главком ВМФ России в своем выступлении.

Крестной матерью корабля стала проректор по образовательной деятельности Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Ольга Сайченко.

В праздничном мероприятии приняли участие представители федеральной и региональной власти, командование ВМФ, руководство ОСК, а также работники и ветераны завода.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".