Генерал-майора Ивана Попова приговорили к пяти годам колонии общего режима и лишили звания

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Тамбовский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему командующему 58-й общевойсковой армией генерал-майору Ивану Попову. Его признали виновным в мошенничестве и служебном подлоге, назначив пять лет колонии общего режима.

Помимо лишения свободы, суд постановил лишить Попова воинского звания генерал-майора и взыскать с него штраф в размере 800 тысяч рублей. Решение огласил судья Дмитрий Летуновский.

В свою очередь, СК России уточнил детали дела. Вместе с Поповым осужден гражданин Сергей Моисеев. Следствие установило, что в первой половине 2023 года Попов и бывший заместитель командующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Олег Цоков (скончавшийся до приговора) организовали хищение более 1,7 тысячи тонн металлопроката военного назначения.

По версии следствия, фигуранты совершали подлог, внося в документы ложные сведения о поступлении материалов в воинские части, а Моисеев занимался сбытом похищенного. Общий ущерб государству оценили в 100 миллионов рублей.

Для сравнения: в другом громком деле, связанном с экс-замминистра обороны Тимуром Ивановым, сумма ущерба, по версии следствия, достигает 3,2 миллиарда рублей – в 32 раза больше.

На приговор суда экс- командующему 58-й общевойсковой армией отреагировал стихотворением.

И даже когда шторм Вздымает толщи воды, Помни, маяк — это ты

- заявил Попов.

Напомним, что на протяжении всего следственного процесса подозреваемый категорически отрицал свою вину. Кроме того, сослуживцы Попова, а также ряд военкоров ранее заявляли, что в версию следствия не верят.