В США выбрали победителя битвы между Т-90 и Challenger 3 в третьей мировой

19FortyFive: У российского Т-90 есть преимущество перед британским Challenger 3

У российского танка Т-90 есть преимущество перед британским Challenger 3. Победителя битвы между боевыми машинами, которая может состояться в случае третьей мировой войны, выбрало американское издание 19FortyFive.

Обозреватель Калеб Ларсон отмечает, что создатели Challenger 3 учли основные недостатки Challenger 2. В частности, новая машина получит 120-миллиметровую гладкоствольную пушку стандарта НАТО, модульную броню и усовершенствованную активную защиту. К преимуществам российского Т-90 автор отнес грозную 125-миллиметровую пушку, компактную конструкцию и автомат заряжания.

Недостатком новых британских танков обозреватель назвал небольшое число Challenger 2, которые планируется преобразовать в Challenger 3. Обозреватель раскритиковал «дискоголовость» российской боевой машины. «Неопытным людям очень легко потерять ориентацию в танке, потому что корпус танка может двигаться в одном направлении, башня может быть в другом направлении, а прицел командира может быть совершенно в другом направлении», — приводит издание мнение бывшего командира британского танка Хэмиша де Бреттон-Гордона.

Преимуществом Т-90 перед Challenger 3 обозреватель считает реальный боевой опыт, который есть у первого танка, но нет у второго.

Ранее издание заметило, что Великобритания планирует модернизировать всего 148 танков Challenger 2 до уровня Challenger 3.