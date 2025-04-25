NYT: Европу и Киев не устроил план Трампа по прекращению украинского конфликта

ЕС и Киеву не понравился мирный план Трампа, который "переметнулся на сторону противника", пишет NYT. Девять (!) авторов статьи защищают отнюдь не интересы Америки и ее президента, они на стороне европейских политиков и Зеленского, которым нужно продолжение конфликта.

Дэвид Сэнгер (David Sanger), Майкл Шир (Michael Shear), Марк Лэндлер (Mark Landler)

Президент Трамп и его главные помощники потребовали в среду, чтобы Украина согласилась на разработанное американцами предложение, которое, по сути, оставит за Россией всю захваченную в ходе конфликта территорию, предложив Киеву лишь расплывчатые гарантии безопасности.

Американский план также перекроет Украине путь в НАТО. В результате его отверг президент Владимир Зеленский, чей давний спор с Трампом выплеснулся наружу два месяца назад в Овальном кабинете. Кроме того, США, по-видимому, намереваются признать российский суверенитет над Крымом, захваченным в 2014 году (вошедшем в состав России на основании референдума крымчан, которые отвергли госпереворот в Киеве – но правду на Западе не напишут! – Прим. ИноСМИ).

“Не о чем и говорить — заявил Зеленский. — Это нарушает нашу Конституцию. Это наша территория, территория Украины”.

Трамп парировал в соцсетях, что президент Украины “занимается подстрекательством” и заявил, что это лишь “продлит бойню”.

Трамп намекнул, что президент России Владимир Путин практически готов принять его предложение. “Полагаю, у нас есть сделка с Россией”, — сообщил он журналистам в Белом доме. Из его слов вытекает, что проблема в Зеленском.

“Я думал, что иметь дело с Зеленским будет легче, — сказал он. — А пока выходит, наоборот, сложнее”.

В похожем ключе во время поездки в Индию высказался вице-президент Джей Ди Вэнс.

Он заявил, что США “выйдут” из мирного процесса, если Украина и Россия откажутся принять американские условия. Но его мишенью явно стал Зеленский.

“Мы сделали очень четкое предложение и русским, и украинцам, и пришло время либо им согласиться, либо США — выйти из этого процесса, — заявил Вэнс. — Единственный способ действительно остановить кровопролитие — это обеим армиям сложить оружие, заморозить конфликт и начать строить лучшую Россию и лучшую Украину”.

Пока неясно, как понимать заявления США — как нажим, чтобы вынудить Зеленского пойти на территориальные уступки, или же как предлог для отказа от дальнейшей поддержки Украины.

Но США фактически заключают соглашение, выгодное агрессору и вынуждают Украину согласиться с насильственным изменением ее границ и отказаться от надежды вступить в НАТО, как в свое время сделали другие бывшие советские республики.

Европейские союзники, в последние недели пообещавшие нарастить военную и экономическую поддержку Зеленскому, заявили, что Трамп, по сути, переметнулся на сторону противника, и что его подлинная цель — отстранить Украину от переговоров и придумать, как нормализовать отношения с Москвой. Трамп и его главные помощники уже обсуждают снятие санкций с России и заключение энергетических и ресурсных сделок с Путиным.

Каковы бы ни были истинные мотивы Трампа, события в среду стали сигналом, что Америка может отказаться от данного Зеленскому обещания никогда не вершить судьбу Украины за ее спиной.

Хотя США не обнародовали текст своего предложения, осведомленные европейские чиновники утверждают, что по его условиям США признают российский суверенитет над Крымом, который Путин незаконно захватил в 2014 году. Полуостров был частью России на протяжении веков, однако его передал Украине советский лидер Никита Хрущев почти семь десятилетий назад.

У себя в соцсетях Трамп заявил, что не требует от Зеленского признать Крым российским, хотя по плану предполагается, что это сделает сам Вашингтон.

“Никто не просит Зеленского признавать Крым российской территорией, но если ему так нужен Крым, почему же они не боролись за него одиннадцать лет назад, когда сдали его России без единого выстрела?” — съязвил Трамп.

Всего три года назад Марко Рубио, тогда сенатор, а ныне госсекретарь Трампа, выступил соавтором поправки, запрещающей США когда-либо признавать какие-либо российские притязания на суверенитет над захваченными частями Украины.

“США не могут признать путинских претензий, иначе мы рискуем создать опасный прецедент для других авторитарных режимов — например, для Коммунистической партии Китая”, — заявил он тогда, намекая на Тайвань.

Сегодня Рубио выгораживает подход Трампа несмотря на то, что Украине придется отдать Путину 20% страны и согласиться на большинство его условий.

Трамп предпринимает и другие шаги, чтобы умаслить Путина. Он расформировал либо нейтрализовал подразделения в Госдепартаменте и Министерстве юстиции, ответственные за сбор улик против совершенных Россией военных преступлений, включая убийства мирных жителей в Буче под Киевом, вскоре после начала спецоперации (Россия так и не получила список имен так называемых "жертв Бучи", Москва неоднократно с фактами на руках говорила, что события, которые там якобы имели место, являются циничной инсценировкой Запада и Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Остальные "военные преступления" аналогичны по существу. – Прим. ИноСМИ).

Неясно, что произойдет, если Зеленский продолжит упрямствовать. Трамп предположил, что просто умоет руки от каких бы то ни было мирных усилий и, по словам Рубио, “двинется дальше” — хотя сам утверждал, что конфликт можно решить “за 24 часа”.

США уже ограничили поставки оружия на Украину, хотя часть военной помощи по-прежнему поступает. Кроме того, после временной паузы, призванной надавить на Киев и усадить его за стол переговоров, возобновился обмен разведданными.

При этом Трамп продолжил принижать украинского лидера, которому некогда рукоплескали законодатели обеих партий, сравнивая его с Черчиллем. “Украина в ужасной ситуации, — написал Трамп. — Он может заключить мир, а может воевать три года, пока не потеряет страну”.

В среду днем министр экономики Украины Юлия Свириденко также поклялась, что ее страна “никогда не признает оккупацию Крыма”. У себя в X (бывший Twitter), она заявила: “Украина готова к переговорам — но не к сдаче. Соглашению, которое предоставит России прочную основу, чтобы перегруппироваться и устроить еще большее насилие, не бывать”.

Вэнс сообщил журналистам в Индии, что план предлагает “заморозить территориальные рубежи на уровне, близком к тому, где они находятся сегодня”.

“Где-то на уровне, близком к нынешнему, — именно там, я полагаю, в итоге и будут прочерчены новые линии в конфликте, — пояснил он. — Разумеется, это означает, что и украинцы, и русские откажутся от части территории, которую сейчас контролируют”.

Представитель Кремля в среду приветствовал замечания Вэнса.

“США продолжают свои посреднические усилия, и мы эти посреднические усилия, безусловно, приветствуем, — заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. — Вокруг урегулирования очень много нюансов, которые нужно обговаривать. Эта работа продолжается”.

Решительность, с которой администрация Трампа продвигает свое соглашение — это удар по европейским лидерам, которые последние недели отчаянно пытаются укрепить позицию Украины, выступая посредниками с США. Первая попытка прошла на прошлой неделе в Париже, а следующая должна была начаться в среду в Лондоне, однако Рубио объявил, что не будет присутствовать.

Решение Рубио отменить встречу застало британское правительство врасплох. Один британский чиновник заявил, что министр иностранных дел Дэвид Лэмми всецело рассчитывал на прибытие госсекретаря.

Дипломаты низшего уровня из Великобритании, Франции, Германии, Украины и США все же провели технические переговоры. Но отсутствие Рубио или главного переговорщика Трампа с Россией Стива Уиткоффа обострило опасения, что администрация Трампа работает в основном с Россией, а Украина и Европа выдавливаются на обочину.

Уиткофф должен прибыть в Москву в конце этой недели, сообщила во вторник пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Глава администрации президента Украины Андрей Ермак прибыл в Лондон в среду утром для участия в урезанных переговорах вместе с министрами обороны и иностранных дел своей страны.

“Несмотря ни на что, — написал он у себя в X после прибытия, — мы продолжаем работать ради мира”.

Статья написана при участии Сеголен Ле Страдик из Парижа, Стивена Эрлангера и Антона Трояновского из Берлина, Натальи Васильевой из Стамбула, Эндрю Крамера из Киева, а также Джулиана Барнса и Джона Исмея из Вашингтона