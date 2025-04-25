Возможна война государств с ЯО: после вчерашнего теракта Индия принимает особые меры против Пакистана

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Очередной очень горячий военный конфликт может вспыхнуть теперь в Южной Азии. На грани нового вооруженного противостояния находятся Пакистан и Индия, оба государства обладают ядерным оружием.

Причиной обострения отношений Нью-Дели и Исламабада стал вчерашний теракт в Байсаране вблизи города Пахалгам в Джамму и Кашмире. Эта территория считается официально союзной, а на деле Пакистан и Индия оспаривают ее принадлежность, уже доходило и до военных противостояний.

Вчера террористы из стрелкового оружия расстреляли здесь группу туристов, в основном граждан Индии. К настоящему времени погибшими в результате нападения числятся 26 человек, все индийцы, только один — непалец. Еще десятки получили ранения.

Индийские власти уже обвинили Пакистан в поддержке трансграничного терроризма и начали вводить «карательные меры» в отношении соседнего государства.

Индийская пресса сообщает, что Нью-Дели, в том числе, приостановил действие Договора о водах Инда, подписанного между двумя южноазиатскими республиками в 1960 году, и подразумевающего совместное использование реки. Кроме того, объявлено о закрытии индийской стороной главного сухопутного пограничного коридора в Кашмире.

Министр иностранных дел Индии Викрам Мисри на пресс-конференции объявил подробности решений, принятых на срочном совещании кабмина под председательством премьер-министра страны Нарендры Моди, посвященном теракту. Глава индийского МИД заявил, что пакистанские военные советники в посольстве в Нью-Дели объявлены «персонами нон грата» и должны покинуть страну в недельный срок.

В свою очередь, Индия отзывает своих военных советников из индийской дипломатической миссии в Исламабаде. Кроме того, из обеих миссий будут отозваны пять сотрудников вспомогательного персонала, связанных с этими советниками. Общая численность каждой Высокой комиссии будет сокращена с 55 до 30 человек, и это сокращение будет реализовано к 1 мая 2025 года.

Следом официальный аккаунт правительства Пакистана в американской соцсети Илона Маска был заблокирован в Индии.

Индийское правительство объявило, что немедленно закроет объединённый контрольно-пропускной пункт в Аттари. Гражданам Пакистана не будет разрешено въезжать в Индию по упрощенной визовой схеме SAARC (SVES), и все такие визы, выданные гражданам Исламской Республики в прошлом, будут аннулированы. Обратно в Пакистан смогут выехать из Индии только те, у кого срок визы действует до 1 мая.

В ходе брифинга глава МИД Индии отметил, что теракт последовал за успешным проведением выборов в Джамму и Кашмире и продолжающимся экономическим ростом и развитием региона.

Пока говорить о прямом военном столкновении двух стран с ЯО, очевидно, рано, но все может измениться, если в ходе следствия индийские силовики, действительно, докажут причастность Исламабада ко вчерашнему теракту.

Помимо трех войн в разные периоды прошлого века между Пакистаном и Индией из-за споров по поводу принадлежности Кашмира, в 2019 году произошла эскалация конфликта из-за совершенного 14 февраля в Джамму и Кашмир теракта, в результате которого погибли 45 сотрудников Сил центрального резерва полиции Индии. В ответ на нападение ВВС Индии нанесли авиаудар по лагерю террористической группировки в городе Балакоте на подконтрольной Пакистану части Кашмира.

После этого пакистанская авиация провела бомбардировку территории близ индийских военных объектов вдоль линии контроля в Кашмире. Индийские летчики преследовали пакистанские самолеты, произошёл воздушный бой. Обе стороны потеряли по одному самолету.