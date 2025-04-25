Индия и Франция 28 апреля подпишут контракт на поставку новой партии истребителей "Рафаль"

Истребитель Dassault Rafale EH (бортовой номер BS003) из состава 17-й эскадрильи ВВС Индии во время показательных полетов на авиационно-космическом салоне Aero India 2021 на индийской авиабазе Йелаханка, 03.02.2021.

ЦАМТО, 24 апреля. Как ожидается, Минобороны Индии подпишет контракт на поставку для индийских ВМС 26 истребителей "Рафаль" в палубной версии 28 апреля в присутствии министра вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню.

Об этом сообщило индийское агентство ANI со ссылкой на свои источники в оборонном ведомстве Индии. Ожидается, что французский министр прибудет в Индию для участия в церемонии 27 апреля. Стоимость контракта превышает 630 млрд. рупий.

Соглашение будет включать поставку 22 одноместных и четырех двухместных истребителей "Рафаль-M", запасных частей и оборудования, а также комплексный пакет обслуживания, пятилетнюю логистическую поддержку, обучение личного состава.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2023 года Совет по оборонным закупкам (DAC) МО Индии предоставил "одобрение необходимости закупки" (Acceptance of Necessity – AoN) во Франции 26 палубных истребителей "Рафаль" для ВМС Индии, а также сопутствующего вспомогательного оборудования, вооружений, тренажеров, запасных частей, документации, услуг обучения экипажей и логистической поддержки.

Комитет по безопасности правительства Индии (CCS) одобрил проект приобретения 26 палубных истребителей "Рафаль-M" французской компании Dassault Aviation 9 апреля 2025 года. Закупка будет реализована в рамках межправительственного соглашения. Стоимость приобретения оценивается в 638,87 млрд. рупий (7,4 млрд. долл.).

Закупаемые многоцелевые палубные истребители предназначены для оснащения первого национального авианосца "Викрант" (IAC-1), который был принят на вооружение 2 сентября 2022 года.

Ожидается, что поставки будут осуществлены через 37-65 месяцев после подписания контракта (в 2028-2030 гг.).

Сделка увеличит количество самолетов "Рафаль" в составе ВС Индии до 62 ед. и сделает их вторым по величине оператором данного истребителя после Франции.

Ранее, в 2016 году, были закуплены 36 произведенных во Франции самолетов "Рафаль" для ВВС Индии. Командование ВВС считает необходимых приобрести еще, как минимум, две эскадрильи "Рафаль". Ожидается, что в ближайшее время ВВС Индии объявят новый тендер на поставку многоцелевых истребителей.