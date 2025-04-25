GS Nanotech закорпусировал опытную партию микросхем на подложке из 26 слоев, на которой расположены восемь кристаллов

Это первый в стране опыт сборки микросхем такой сложности

Для того, что выполнить корпусирование такого уровня, специалисты GS Nanotech в партнерстве с заказчиком разработали специальную подложку, состоящую из 26 слоев, а также технологию установки восьми кристаллов в один корпус методом flip-chip с дополнительным монтажом более 200 SMD-компонентов.

Выход годных опытной партии составил 100%. Обе компании намерены продолжить сотрудничество.

Разработка, тестирование и все технологические операции осуществлялись на базе GS Nanotech в городе Гусеве Калининградской области.

«Корпусирование микросхем такого уровня стало вызовом для компании, ведь до нас никто не корпусировал микросхемы такого порядка, – отметил генеральный директор GS Nanotech Сергей Пластинин. – Но благодаря наработанным компетенциям мы успешно справились с этой задачей».

«Выбор GS Nanotech в качестве подрядчика был неслучайным. Совместная работа наших команд позволила достичь того, что практически невозможно реализовать, например, при сотрудничестве с китайскими компаниями — наладить полноценную кооперацию и получать быструю и технически грамотную обратную связь — прокомментировал научный руководитель Malt System Сергей Елизаров. – Разработка подложки велась в тесном тандеме: специалисты GS Nanotech проектировали и изготавливали подложку, корпусировали микросхемы, а инженеры Malt System моделировали все промежуточные версии и оперативно выдавали замечания по топологии и дизайну подложки, тестировали подложки и микросхемы в сборе».