После срыва переговоров в Лондоне у Украины теперь есть только два выбора: каждый из них болезненный (Телеграф, Украина)

"Телеграф": срыв переговоров в Лондоне ставит Киев перед сложным выбором

После срыва переговоров в Лондоне у Киева есть только два пути, и оба из них крайне болезненны для Украины, пишет "Телеграф". Ей придется либо согласиться на остановку активных боевых действий, либо принять реальность, в которой американцы вскоре прекратят свое участие в конфликте в любой роли, отмечают эксперты.

Денис Подставной, Игорь Тимофеев

Украинская власть теперь должна принять очень сложное решение

Уровень переговоров по Украине в Лондоне был снижен после отмены участия глав МИД. Это означает, что никаких решений на этой встрече принято не будет. Для Украины осталось два варианта.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал юрист-международник и доцент КНУ имени Тараса Шевченко Роман Еделев. Он считает, что принятие каких-либо решений — это уже следующий этап переговоров.

"Переговоры, конечно, важны, но ожидания от этой встречи были выше. При этом эти ожидания озвучивались в основном американской стороной", — говорит Еделев.

Какие из этого можно сделать выводы

По словам эксперта, все выводы, которые сейчас можно делать по данной ситуации, являются скорее предположениями. При этом почти все эти предположения скорее опасные для Украины, чем положительные.

"Каждому представителю администрации нынешнего президента США нужно доказывать свою эффективность. Эффективность на украинском треке оценивается очень просто – прекращение активных боевых действий между Украиной и Россией. Если такое прекращение кажется недостижимым, то представители администрации переключатся на другой трек, на котором смогут доказать свою эффективность. А продолжение конфликта, большое количество ее жертв, дальнейшие нарушения международного гуманитарного права – это все вина администрации предыдущего президента США. То есть эффективность не доказать, виновник определен – зачем вообще тогда вспоминать Украину и участвовать в каких-то переговорах. Вполне возможно, что мы сейчас это наблюдаем", — предположил Еделев.

Два выбора для Украины

Еделев считает, что украинская власть теперь должна принять очень сложное решение: либо доказывать возможность достижения успеха на украинском треке (при этом успехом будет не справедливый и долговременный мир, а простая остановка активных боевых действий), либо принятие реальности, в которой американцы вскоре прекратят свое участие в российско-украинском конфликте в любой роли.

"Каждое из этих решений очень болезненно. В 2022 году мы много говорили о возможной усталости от конфликта. Усталости не произошло. Но произошла новая администрация президента США со служащими, желающими заниматься только приятными вещами, доказывая свою незаменимость и принося шефу только хорошие новости. Или хотя бы новости, которые можно представить как хорошие. Министр Бессант может подать хорошей новостью подписание Меморандума намерений, который особо не имеет никакого смысла. А государственный секретарь Рубио может подать хорошей новостью только замораживание боевых действий. Здесь задача гораздо сложнее, а потому и таких резких шагов больше, игра на повышение ставок, шантаж. При этом очевидно, что никакой стратегии нет, потому что свою сильнейшую карту – замораживание поставок оружия и обмен разведывательными данными – американцы против Украины уже использовали. Дальше только снятие санкций против России, но вряд ли к этому кто-то готов, хочется надеяться", — констатирует юрист.

Что этому предшествовало

Напомним, 23 апреля в Лондоне должна была состояться встреча украинских представителей с дипломатами Великобритании, Франции и США. Участники должны были обсуждать дальнейшие шаги к достижению всеобъемлющего прекращения боевых действий, продолжая начавшиеся ранее в Париже переговоры. Одной из ключевых тем должны были стать инициативы Вашингтона по мирному урегулированию.

По данным СМИ, "мирный план" Трампа предполагает:

Для России

де-юре признания Крыма российским;

де-факто признание контроля за частями Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей;

гарантии, что Украина не присоединится к НАТО;

отмена санкций, введенных с 2014 года;

сотрудничество с США в энергетике и промышленности.

Для Украины

гарантии безопасности от группы стран, в состав которых США не входят;

вывод российских войск из части Харьковской области;

возможность беспрепятственного прохода по реке Днепр, проходящей вдоль линии фронта на юге;

получение компенсации и помощи на восстановление;

ЗАЭС формально останется украинской, однако ее будет контролировать США, а энергия оттуда будет поставляться как на Украину, так и в Россию.

Признание Крыма российским уже было отвергнуто Зеленским. По данным NYT, Рубио отказался участвовать в переговорах якобы именно из-за позиции президента Украины по Крыму. Хотя в Госдепе утверждают, что причина якобы исключительно в графике госсекретаря, а не в его решении не участвовать в переговорах.

После этого главы МИД других стран-участниц переговоров также отменили свое участие. Фактически переговоры были сорваны, однако встречи-таки произойдут, но на них будут присутствовать должностные лица более низкого уровня.