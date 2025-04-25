Войти
Интерфакс-АВН

Великобритания, Франция и Германия считают переговоры по Украине в Лондоне продуктивными - заявление

456
0
0
Сотрудничество Великобритании и Украины
Сотрудничество Великобритании и Украины.
Источник изображения: AFP

Лондон/Вашингтон. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Состоявшийся в Лондоне раунд переговоров представителей Великобритании, Франции, Германии и США с украинской делегацией прошел продуктивно, говорится в совместном заявлении трех европейских государств по его итогам.

"Сегодняшние переговоры были продуктивными и успешными, достигнут значительный прогресс в выработке общей позиции по следующим шагам", - подчеркивается в заявлении, опубликованном на сайте МИД Великобритании.

В нем отмечается, что "все согласились продолжать тесную координацию и выразили надежду на дальнейшие переговоры в ближайшее время", а также указывается, что "все стороны подтвердили решительную поддержку приверженности президента Трампа (...) достижению справедливого и прочного мира".

Спецпосланник президента США по Украине, представлявший на переговорах американскую сторону, написал в соцсети Х: "Позитивные переговоры в Лондоне с (главой офиса президента Украины - ИФ) Андреем Ермаком", добавив, что необходимо "двигаться вперед".

СМИ обращают внимание, что рейтинг встречи в Лондоне был понижен после того, как госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не будет присутствовать на ней.

Телеканал CNN, ссылаясь на источники, сообщил, что глава госдепа не поехал из-за того, что "американская администрация не считала, что они подошли к решающему моменту в переговорах".

Трамп в среду назвал "очень вредными для мирных переговоров с Россией" заявления украинского президента Зеленского о том, что Украина не признает Крым российским, как это предусмотрено американским планом урегулирования.

"Именно подстрекательские заявления, подобные заявлениям Зеленского, так затрудняют урегулирование этой войны. Ему нечем похвастаться! Ситуация в Украине тяжелая - он может либо заключить мир, либо воевать еще три года, прежде чем потерять всю страну", - написал Трамп в социальной сети Truth.

В то же время он заявил журналистам в Белом доме, что достиг понимания с Москвой по вопросу об украинском урегулировании.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Россия
США
Украина
Франция
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.04 10:12
  • 3
Генерал-майора Ивана Попова приговорили к пяти годам колонии общего режима и лишили звания
  • 25.04 09:22
  • 8612
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.04 09:09
  • 1
"Маршем дойти до Владивостока". Как может выглядеть война России и Европы
  • 24.04 21:59
  • 0
Ответ на "В США оценили последствия неудачи российского МиГ-1.44"
  • 24.04 21:54
  • 39
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 24.04 21:22
  • 0
Ответ на "Чего так боится Запад?"
  • 24.04 17:44
  • 2
Посол РФ: пасхальное перемирие показало возможность соглашения по Украине
  • 24.04 16:34
  • 0
Чего так боится Запад?
  • 24.04 12:56
  • 1
В США оценили последствия неудачи российского МиГ-1.44
  • 24.04 06:53
  • 1
Путин назвал задачи, поставленные ОПК в этом году, еще более масштабными
  • 24.04 05:30
  • 0
Ответ на "Крошечный российский эксклав демонстрирует мощь на задворках НАТО (The Wall Street Journal, США)"
  • 24.04 02:08
  • 0
Ответ на "Украинский ТГ-канал пишет, что в Кремле якобы уже подготовили списки возможных объектов Украины для нанесения удара «Орешником»"
  • 24.04 00:26
  • 0
Ответ на "Балканский форпост"
  • 23.04 18:21
  • 0
Ответ на "Кто в Европе больше всех боится «Запада» и почему?"
  • 23.04 17:25
  • 0
Неприкрытая загадка на Балканах