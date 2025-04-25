Войти
ТАСС

CNN: США хотят добиться мира на Украине в течение 100 дней президентства Трампа

414
0
0
© Егор Алеев/ ТАСС
© Егор Алеев/ ТАСС.
Источник изображения: © Егор Алеев/ ТАСС

Источник телеканала также заявил, что в рамках предполагаемой сделки Крым должен остаться под контролем РФ

НЬЮ-ЙОРК, 24 апреля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа стремится добиться заключения соглашения о мире между Россией и Украиной в течение первых 100 дней мандата главы Белого дома. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на европейского чиновника.

"В настоящее время существует множество деталей, но ясно одно: США настаивают на заключении сделки в течение 100 дней", - приводит телеканал его слова.

Чиновник также заявил, что в рамках предполагаемой сделки Крым должен остаться под контролем России, и другой расклад представить трудно. "Но для [Владимира] Зеленского это явно сложно", - добавил он.

Как написал 23 апреля в Truth Social Трамп, высказывания Зеленского о том, что Украина не признает Крым российским, вредны для переговоров, "поскольку Крым был потерян много лет назад" с подачи президента США Барака Обамы и "даже не является предметом обсуждения". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Барак Обама
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.04 10:12
  • 3
Генерал-майора Ивана Попова приговорили к пяти годам колонии общего режима и лишили звания
  • 25.04 09:22
  • 8612
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.04 09:09
  • 1
"Маршем дойти до Владивостока". Как может выглядеть война России и Европы
  • 24.04 21:59
  • 0
Ответ на "В США оценили последствия неудачи российского МиГ-1.44"
  • 24.04 21:54
  • 39
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 24.04 21:22
  • 0
Ответ на "Чего так боится Запад?"
  • 24.04 17:44
  • 2
Посол РФ: пасхальное перемирие показало возможность соглашения по Украине
  • 24.04 16:34
  • 0
Чего так боится Запад?
  • 24.04 12:56
  • 1
В США оценили последствия неудачи российского МиГ-1.44
  • 24.04 06:53
  • 1
Путин назвал задачи, поставленные ОПК в этом году, еще более масштабными
  • 24.04 05:30
  • 0
Ответ на "Крошечный российский эксклав демонстрирует мощь на задворках НАТО (The Wall Street Journal, США)"
  • 24.04 02:08
  • 0
Ответ на "Украинский ТГ-канал пишет, что в Кремле якобы уже подготовили списки возможных объектов Украины для нанесения удара «Орешником»"
  • 24.04 00:26
  • 0
Ответ на "Балканский форпост"
  • 23.04 18:21
  • 0
Ответ на "Кто в Европе больше всех боится «Запада» и почему?"
  • 23.04 17:25
  • 0
Неприкрытая загадка на Балканах