Трамп винит Зеленского в срыве мирных переговоров по Украине (The Wall Street Journal, США)

WSJ: Трамп обвинил Зеленского в срыве переговоров по Украине

Трамп в ярости обрушился на Зеленского: переговоры по Украине сорваны, пишет WSJ. Президент осудил отказ Киева принять мирный план, включающий признание Крыма. Американский лидер предупредил о катастрофических последствиях для Украины в случае продолжения конфликта.

Александр Уорд (Alexander Ward), Макс Колчестер (Max Colchester)

На фоне зашедших в тупик переговоров о прекращении конфликта на Украине испытывающий все большее разочарование президент США Дональд Трамп обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в неспособности принять выдвинутый Вашингтоном мирный план.

Намеченная на среду встреча в Лондоне, подававшаяся как решающая или переломная для [дальнейшего хода] переговоров, сорвалась после того, как свое участие в ней внезапно отменили госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф. Это стало известно после того, как Зеленский выступил против предложения США, касавшегося мирного соглашения. Суть заключалась в том, что Вашингтон был готов юридически признать суверенитет Москвы над полуостровом Крым, с 2014 года являющимся частью Российской Федерации.

Трамп раскритиковал Зеленского за его комментарии, отметив, что от самой Украины не требуют признать Крым российским. "Именно подстрекательские заявления Зеленского так затрудняют урегулирование этого конфликта", — написал он в социальных сетях, добавив, что украинский лидер должен выбрать заключение мира сейчас — иначе же он рискует через три года лишиться всей своей страны.

За почти сто дней пребывания Трампа у власти сторонам так и не удалось достичь мирного соглашения. На прошлой неделе в Париже США представили Украине и европейским переговорщикам проект будущего мирного плана, предупредив, что Штаты могут устраниться от переговорного процесса, если соглашение не будет достигнуто в течение нескольких ближайших дней. Однако Киев расценивает предполагаемую сделку как выгодную России, что вызывает растущее нетерпение среди представителей администрации Трампа.

Украинские чиновники выразили обеспокоенность тем, что американский лидер, неоднократно говоривший, что ему не нравится Зеленский, может обвинить Киев в срыве переговоров и отказаться от предоставления Украине дальнейшей военной помощи. Они неоднократно напоминали своим американским коллегам, что Украина согласилась прекратить боевые действия на 30 дней, в то время как Россия не пошла на это предложение.

"Путь к миру нелегок, но Украина демонстрировала и сохраняет приверженность мирным усилиям", — заявил в среду советник Зеленского Андрей Ермак.

Растущее осознание того, что все стороны по-прежнему далеки друг от друга по ключевым вопросам контрастирует с заявлениями Трампа о том, что ему удастся эффективно сыграть роль посредника в заключении сделки в течение 24 часов. По словам американских чиновников, в последнее время республиканец признавался помощникам, что завершить переговорный процесс оказалось труднее, чем он надеялся; основным объектом гнева американского лидера становился Зеленский — за то, что тот не сразу согласился на последнее предложение США.

По представленному на прошлой неделе мирному плану, Россия сохранила бы контроль над большей частью занятых за десять лет территорий в обмен на заморозку конфликта по текущей линии фронта. США юридически признают вхождение Крыма в состав России в 2014 году, а Украина должна будет отказаться от стремления вступить в НАТО.

По словам официальных лиц, в документе нет четких заявлений о намерении США в будущем оказывать военную поддержку Украине в случае повторной агрессии со стороны России; тем не менее остается открытой возможность сценария, при котором Киев могут поддержать европейские государства. Документ не устанавливает ограничений на численность вооруженных сил Украины, чего хотела бы Россия.

По словам официальных лиц, на прошлой неделе [мирное] предложение, изложенное в двухстраничном документе, было передано украинцам в ходе встречи в Париже. Состоявшаяся на этой неделе встреча в Лондоне воспринималась как момент "бери или уходи": Украине предлагалась, по сути, последняя возможность согласиться на навязанные США условия.

Но украинцы не пошли на уступки по целому ряду вопросов. Они заявили, что хотят добиться установления режима прекращения огня до обсуждения окончательного соглашения, отвергли юридическое признание передачи Крыма и утверждали, что, если США не обязуются помочь защитить Украину, пусть даже косвенно, соглашение просто позволит России возобновить конфликт немного позже. "Не должно быть никакого соглашения, которое даст России более прочную основу, необходимую ей для перегруппировки и возвращения с большей жестокостью", — заявила в среду вице-премьер Украины Юлия Свириденко, комментируя утекшие в прессу подробности предложения Вашингтона.

Большинство аналитиков утверждают, что нынешние условия [сделки] гораздо выгоднее для России, чем для Украины. "Без какого-либо реального давления русские не двигаются с места и просто тянут время — и получают то, что хотят: США настолько разочарованы переговорами, что, кажется, просто хотят, чтобы Украина согласилась принять максималистские требования России, — считает Алина Полякова, президент и генеральный директор Центра анализа европейской политики. — Если США сдадутся и переключатся на что-то другое, русские будут считать это победой".

Еще до начала запланированных на среду переговоров французы и немцы объявили, что их министры иностранных дел не будут участвовать во встрече, что вызвало вопросы в администрации Трампа относительно того, соответствует ли уровень мероприятия статусу Рубио. По словам американских и европейских чиновников, после встречи в Париже не продвинулись в должной мере и диалог между Украиной и Россией, поскольку готовность Москвы к серьезным переговорам все еще под вопросом.

Наиболее высокопоставленным представителем США на встрече оказался посланник по Украине Кит Келлог, который провел беседу с украинскими официальными лицами, а также с главой Минобороны Великобритании Джоном Хили.

В пятницу Москву должен посетить спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который, как ожидается, продолжит в российской столице переговоры с президентом России Владимиром Путиным — эта встреча станет для них четвертой. Ожидается, что Трамп и Зеленский отправятся в Рим на похороны папы Франциска, где, возможно, лидеры двух государств встретятся.

Изначально по окончании парижской встречи Рубио раздул большие надежды на лондонские переговоры, заявив, что цель состоит в том, чтобы достичь соглашения за нескольких дней, а не недель. Однако в опубликованном в среду интервью "Свободной прессе" госсекретарь США высказал мнение о тот, что позиции враждующих сторон по-прежнему чересчур разобщены, а сам Рубио не ожидает, что сделку удастся заключить к концу недели.

"Они могут быть чересчур далеки друг от друга, но я надеюсь, что это не так, — отметил политик. — Но в конечном итоге это зависит не от нас. Это зависит от России и Украины. Они должны принять решение о том, что они готовы сближать позиции, и нам надо начать видеть прогресс".

По словам Джонатана Эяла, помощника директора Королевского объединенного института оборонных исследований, для Украины предложенное мирное соглашение представляет собой прогресс в сравнении с тем, что предлагали Киеву сотрудники администрации Трампа в начале года. В плане США не говорится ни об ограничении численности украинских вооруженных сил, ни о запрете оказания военной помощи Киеву (два требования Кремля). Таким образом, предложенная сделка, хотя и очень выгодная для России, "не может восприниматься как решение бросить Украину на произвол судьбы", поясняет он.

Многое зависит от военной поддержки, которую США могут предложить не только Украине, но и ее европейским союзникам. Британские и французские чиновники работают над планом создания коалиционных сил, которые могут быть размещены на территории Украины после установления режима прекращения огня, чтобы еще эффективнее сдерживать Россию от повторной агрессии. Однако европейцы готовы на такой шаг лишь в том случае, если Штаты пообещают оказать материально-техническую и воздушную поддержку в сценарии, при котором Россия вновь начнет боевые действия. До сих пор США не предлагали такой помощи. Трамп утверждает, что сделка по редким металлам обеспечит приток американских инвестиций на Украину и выступит фактической гарантией безопасности последней.