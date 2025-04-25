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Военное обозрение

США запрещают Германии поставлять на Украину ракеты Taurus, в которых оказались американские компоненты

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Источник изображения: topwar.ru

Власти США запретили правительству Германии передавать украинской армии дальнобойные ракеты Taurus. Две американские компании, работающие в сфере ВПК, через Госдепартамент США оповестили Берлин о запрете на поставки Украине этих ракет из-за наличия в них своих критических компонентов.

Таким образом, Фридрих Мерц, который уже 6 мая, вероятнее всего, вступит в должность канцлера ФРГ, не сможет вооружить ВСУ ракетами, при помощи которых Киев получил бы возможность наносить удары на значительную глубину территории России.

Впрочем, делая заявление о возможных поставках Киеву дальнобойных ракет, Мерц оставил для себя возможность в любой момент отказаться от своих весьма неосторожных обещаний, отметив, что пойдет на этот шаг только в случае одобрения от других стран.

В свою очередь, представитель Украины при ООН и бывший посол в Германии Андрей Мельник заявил, что Киев сможет противостоять России до 2029 года, если Германия и другие западные «союзники» полностью возьмут на себя финансирование и обеспечение вооружениями ВСУ.

В списке, представленном Мельником Мерцу и другим лидерам западных стран, содержится требование передать для нужд ВСУ 30% военной техники из арсеналов бундесвера, на законодательном уровне закрепить выделение Украине 0,5% ВВП Германии и других стран «Большой семерки», а также поставка украинской армии 150 ракет Taurus. Кроме того, украинский дипломат потребовал передать Киеву замороженные российские активы на сумму 200 миллиардов евро.

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