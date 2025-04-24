РКС развивают космические технологии для комплексного развития Арктики и Северного морского пути

Москва. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Высокотехнологичные решения холдинга "Российские космические системы" направлены на создание комплексной инфраструктуры для развития Арктической зоны России и обеспечение логистики российского судоходства по Северному морскому пути, сообщает пресс-служба РКС.

"Используя возможности российской орбитальной группировки спутниковых систем "Арктика-М", "Электро-Л", "Метеор-М", "Ресурс-П", "Канопус-В", "Кондор-ФКА", глобальных навигационных систем, системы широкозонной дифференциальной коррекции и Международной системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ, компания создает линейку тематических геоинформационных продуктов для ключевых потребителей: бизнеса, граждан, организаций социальной сферы, министерств и ведомств", - сказано в пресс-релизе, распространённом в среду.

В сообщении отмечается, что РКС являются центром компетенции госкорпорации "Роскосмос" в сфере разработки и интеграции в экономику регионов современных цифровых технологий.

По информации пресс-службы, разработанные на основе результатов космической деятельности цифровые информационные услуги в виде надёжной спутниковой связи, специализированных навигационных сервисов точного позиционирования и сервисов на базе дистанционного зондирования Земли демонстрируются компанией на открывшемся в Москве IX международном Арктическом саммите "Арктика: перспективы, инновации и развитие регионов - 2025".

"Представленные РКС на "Арктике-2025" геоинформационные технологии готовы полностью закрыть потребности компаний из разных отраслей экономики и обеспечат развитие инфраструктурных проектов Крайнего Севера, сделают Северный морской путь по-настоящему глобальной и конкурентоспособной транспортной артерией" - сказал главный конструктор РКС по направлению внедрения результатов космической деятельности Игорь Лангеман, которого цитирует пресс-служба.