«Для создания гарантий безопасности»: Эстония намерена открыть военную базу рядом с российской границей

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Эстония создает военную базу прямо у границы с Россией, планируя разместить на ней формирования из состава союзников по НАТО. Об этом заявил начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус.

Силы обороны Эстонии приняли решение о создании военной базы на территории города Нарва, разделенного рекой с аналогичным названием с российским Ивангородом. Как заявил Карус, этим эстонцы хотят показать, что Нарва находится на эстонской территории и является эстонским городом. Всего на военной базе планируется разместить порядка двухсот эстонских военнослужащих, а также неназванное количество союзников из стран НАТО.

План заключается в том, чтобы на постоянной основе разместить подразделения в Нарве. Чтобы послать жителям четкий сигнал о том, что эстонское государство здесь прочно присутствует. Чтобы нормализовать ежедневное присутствие военнослужащих в городе и дать жителям Нарвы своего рода гарантию: мы здесь, это Эстония, и [Нарва], безусловно, эстонский город.

— заявил начальник Генштаба ВС Эстонии.

Как подчеркнул эстонский генерал, размещение эстонских военных принесет жителям Нарвы «гарантии безопасности».

Нарва — город и городской муниципалитет в Эстонии, третий по численности населения город страны и самый крупный город уезда Ида-Вирумаа. Расположена на левом берегу реки Нарва (Нарова), в 12 км от устья, на границе с Россией напротив Ивангорода. Население города в основном русскоязычное, часть имеет российское гражданство.