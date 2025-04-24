Поступают сведения о возможной подготовке западной коалицией во главе с США крупной военной операции против хуситов

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Ситуация на Ближнем Востоке продолжает накаляться. На фоне атак хуситов на военные объекты Израиля, а также авианосцы ВМС США в Красном море, западная коалиция, похоже, решила не ограничиваться бомбардировками Йемена и готовит крупную операцию против повстанцев.

На ряд косвенных признаков, указывающих на то, что обратный отсчёт операции против хуситов, вероятно, уже пошёл, обратили внимание военные эксперты.

По их мнению, первое, что может свидетельствовать о подготовке к миссии, – это то, что американские военные передислоцировали в Саудовскую Аравию два стратегических самолета дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry.

Воздушные командные пункты, способные координировать масштабные боевые операции, первоначально направлялись в сторону Израиля, но в итоге приземлились в Эр-Рияде.

Кроме того, британский авианосец Prince of Wales вчера покинул базу в Портсмуте, отправившись на боевое дежурство. Куда именно, не сообщается. Но некоторые специалисты предполагают, что корабль направляется в Красное море.

Наконец, ещё в субботу многоцелевая атомная подлодка типа Suffren вышла из Тулона. С учётом вышеупомянутых событий, эксперты не исключают, что она также примет участие в предстоящей операции.

Касательно хуситов, они также не «дремлют». В ответ повстанцы стягивают ракетные комплексы и беспилотники к провинции Даммам, угрожая авианосцу USS Carl Vinson, который патрулирует Аденский залив.

Напомним, что ранее в этом месяце йеменская группировка уже дважды заявляла об атаке на американские авианосцы USS Harry S. Truman и USS Carl Vinson в Красном море.