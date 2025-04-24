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ТАСС

Вэнс призвал стороны конфликта на Украине "заморозить границу" по линии соприкосновения

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Источник изображения: © AP Photo/ Manish Swarup

Вице-президент США считает, что в этом случае и России, и Украине придется пойти на территориальные уступки

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 апреля. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что России и Украине следует сделать последний шаг для завершения конфликта и "заморозить границу" на уровне, близком к нынешней линии соприкосновения.

"Я думаю, что сейчас самое время сделать если не последний, то один из последних шагов, а именно: сторонам заявить о готовности остановить убийства, заморозить территориальные границы на уровне, близком к нынешнему", - заявил он журналистам после визита в Тадж-Махал. Слова вице-президента США приводит Agence France-Presse.

По мнению Вэнса, в этом случае и России, и Украине придется пойти на территориальные уступки.

20 апреля президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что сделка по урегулированию на Украине будет достигнута на предстоящей неделе. Как сообщила газета The New York Post (NYP), план Трампа может включать пункт о развертывании европейских войск на подконтрольных Киеву территориях. Помимо этого, рассматривается вопрос о создании "совместной комиссии", куда войдут представители России, Украины и третьей страны, не входящей в НАТО, для мониторинга режима прекращения огня.

При этом госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявлял журналистам в Париже, что Трамп может свернуть попытки урегулирования кризиса на Украине, если прогресс не будет достигнут в ближайшее время. Сам Трамп заявил, что выход США из переговоров возможен, но он не хотел бы этого допускать. 

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