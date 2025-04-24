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Военное обозрение

В связи с исчерпанием арсеналов в ходе украинского конфликта: США открыт новый завод по производству 155-мм снарядов

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Источник изображения: topwar.ru

Конфликт на Украине сильно исчерпал запасы киевских союзников в боеприпасах, в особенности, наиболее распространенных в странах НАТО 155-мм снарядах. Теперь Соединенные Штаты и европейцы прилагают максимум усилий, чтобы возобновить свои арсеналы.

Пентагон озадачился этой проблемой еще при администрации Байдена. В феврале 2023 года американские компании General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GD-OTS) и American Ordnance LLC получили от Минобороны США контракт на производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм на общую сумму свыше $993 млн.

Планируется увеличить их выпуск до 100 тысяч единиц в месяц. С 2022 года армия почти в четыре раза увеличила ежемесячное производство этих ключевых боеприпасов, что отражает усилия по удовлетворению глобального спроса и адаптации к реалиям современных конфликтов, пишет онлайн-издание военной тематики Defence Industry Europe.

Стоит отметить, что первая из вышеназванных компаний действует весьма оперативно. Уже в конце мая прошлого года начал работу новый завод по производству универсальных артиллерийских снарядов, построенный GD-OTS в Меските, штат Техас.

Теперь сообщается, что армия США в партнерстве с компанией General Dynamics Ordnance and Tactical Systems открыла новый завод по погрузке, сборке и упаковке (LAP) в Кэмдене, штат Арканзас. Новая производственная площадка позволит увеличить производство 155-миллиметровых осколочно-фугасных артиллерийских снарядов.

Этот завод по производству, сборке и упаковке боеприпасов в Кэмдене — лишь одна из нескольких инвестиций в модернизацию, которые армия делает для укрепления нашей оборонной промышленной базы

— сказал министр армии США Дэн Дрисколл, подчеркнув, что «ключевой компонент победы на поле боя начинается на наших производственных предприятиях».

На предприятиях LAP осуществляется заключительный этап производства артиллерийских снарядов, когда их корпуса заполняются взрывчаткой, собираются и упаковываются для транспортировки. На новом заводе в Кэмдене есть две современные линии. Ожидается, что при полной загрузке они будет производить 50 000 готовых снарядов в месяц.

Присутствующий на церемонии открытия нового завода исполняющий обязанности помощника министра армии США в вопросах логистики П.Мейсон отметил, что запуск производства 155-мм снарядов является результатом надежного партнерства между промышленностью, местным правительством, правительством штата и федеральным правительством.

Все стороны работали быстро и гибко, чтобы ускорить строительство

— подчеркнул Мейсон.

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