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Военное обозрение

КНР запретила Южной Корее экспортировать в США товары для ВПК, если они сделаны с использованием китайских редкоземов

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Источник изображения: topwar.ru

Правительство КНР запретило властям Южной Кореи экспортировать в США товары оборонного назначения, при изготовлении которых использованы китайские редкоземельные минералы.

На фоне стремления американского президента Дональда Трампа вынудить другие государства выбирать между торговыми отношениями с Китаем или с США Пекин официально заявил, что в случае если другие страны будут заключать сделки с американцами в ущерб интересам китайского бизнеса, в КНР введут зеркальные меры.

Таким образом, китайские власти демонстрируют имеющиеся инструменты, при помощи которых Пекин обладает возможностью оказывать давление на другие страны на фоне намерения администрации Трампа ввести беспрецедентно высокие пошлины на импорт китайских товаров.

При этом, видимо, в полной мере признав существование зависимости американской промышленности от поставок китайских редкоземельных металлов, Трамп сначала отменил повышение пошлин для некоторых категорий товаров из КНР, а затем и вовсе дал понять, что снизит тарифы в отношении Китая даже без достижения торгового соглашения.

Американский президент отметил, что пошлины в размере 145% — это очень много, и такая ставка является нецелесообразной. Вашингтон намерен значительно снизить тарифы на китайские товары, однако при этом полностью отменять их не планирует.

Соответствующее заявление Трамп сделал, комментируя высказывание министра финансов США Бессента, отметившего, что беспрецедентно высокие торговые пошлины между США и Китаем фактически наложили эмбарго на торговлю между экономиками стран.

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Страны
Китай
США
Южная Корея
Персоны
Трамп Дональд
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