Защищайте себя сами! США продолжают требовать от ЕС повышения расходов на оборону

Для достижения вышеозначенной цели Соединенные Штаты используют разные методы. В первую очередь это давление на политиков европейских стран. В середине апреля представители вашингтонской администрации уже встретились с рядом лидеров и высокопоставленных чиновников стран ЕС, где вновь озвучили свои требования по данному вопросу.

Так, 17 апреля Трамп в начале встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Белом доме заявил, что считает недостаточным обещание правительства республики повысить расходы на оборону до 2% ВВП.

Итальянский премьер сообщила журналистам, что власти настроены выполнить это обязательство. "Они будут увеличены", — перебил ее Трамп. На это журналисты спросили, считает ли он показатель в 2% ВВП достаточным. "Их (расходов на оборону — прим. ТАСС) никогда не бывает достаточно. Никогда", — подчеркнул президент США.

Позже Мелони уточнила, что вопрос о дальнейшем наращивании расходов на военные нужды правительство страны пока не рассматривало.

В свою очередь министр обороны США Пит Хегсет в тот же день поднял эту тему на переговорах с французским коллегой Себастьеном Лекорню в Пентагоне.

"Министр [обороны США] призвал Францию увеличить расходы на оборону и наряду с другими союзниками по НАТО взять на себя основную ответственность за защиту Европы от неядерных вооружений, — отметил помощник главы Минобороны США по связям с общественностью Шон Парнелл. — Хегсет и Лекорню обсудили и другие приоритетные вопросы, в том числе продолжающуюся работу по установлению прочного мира на Украине".

Нейтралитет не панацея

Пока что недовольство Вашингтона относительно низкого уровня расходов на оборону вызывают лишь те государства Европы, которые входят в блок НАТО. Однако существует уверенность в том, что западные партнеры будут усиливать давление в этом вопросе в том числе на нейтральные страны континента — такие, как Швейцария.

Последняя, несмотря на нейтральный статус, с 1996 года участвует в программе НАТО "Партнерство ради мира", направленной на развитие двустороннего военного сотрудничества, обмен информацией и опытом. В июле 2024 года швейцарское правительство сообщило, что Североатлантический альянс откроет офис в Женеве для развития связей с базирующимися в этом городе международными и неправительственными организациями.

В принятой 31 января 2024 года внешнеполитической стратегии на 2024–2027 годы власти конфедерации подтвердили курс на укрепление связей с НАТО, включая участие в военных учениях и совершенствование оперативной совместимости вооруженных сил.

В интервью порталу Швейцарского радио и телевидения глава Государственного секретариата по вопросам безопасности Минобороны страны бригадный генерал Маркус Мэдер заявил, что давление на Берн в этом отношении неизбежно в связи со стремлением европейских политиков к дальнейшей милитаризации ЕС и принятием программы перевооружения ReArm Europe на €800 млрд. "Давление на Швейцарию, чтобы она больше инвестировала в оборону, [со стороны ЕС] будет нарастать", — заявил он.

Он также указал, что Берн заинтересован в более тесном сотрудничестве с международными организациями с целью укрепления обороноспособности конфедерации. При этом не так важно, НАТО это будет или Евросоюз. Главное, добавил Мэдер, чтобы Швейцария была готова к сотрудничеству "для более эффективной защиты в случае вооруженного конфликта".

По данным Минобороны страны, в 1990 году расходы Берна на вооруженные силы (ВС) составляли 1,3% от ВВП, но к 2023-му они сократились до 0,7%. В декабре 2024 года парламент страны принял решение увеличить объем оборонного бюджета на 2025–2028 годы на 4 млрд швейцарских франков ($4,9 млрд) — до 29,8 млрд франков ($36,4 млрд). Центральноевропейская страна намерена достичь целевого показателя военных расходов в размере 1% от ВВП к 2032 году.

Аутсайдеры на распутье

Что касается стран — членов Североатлантического альянса, то меньше всех с обязательствами по НАТО в данный момент справляется Испания. Ее военный бюджет, по данным все той же НАТО на конец 2024 года, едва ли достигает 1,28% от национального ВВП. Эта ситуация, как написал портал Infodefensa.com, в Мадриде порождает, пожалуй, особое беспокойство.

Причем, по замечанию издания, именно испанские власти в настоящее время демонстрируют наибольшую среди остальных стран Европы внутреннюю разобщенность по вопросу наращивания расходов на оборону. Проблема приобрела столь острый характер, что председатель правительства королевства Педро Санчес даже предпочитает не использовать слова "перевооружение" (rearm), когда дело касается обсуждения соответствующей программы, чтобы лишний раз "не бередить незаживающие раны".

"Ситуация в нашей стране приобретает характер двойного измерения, — написал автор материала, опубликованного Infodefensa. — С одной стороны — международное давление с тем, чтобы ускорить процесс достижения показателя в 2% [ВВП по оборонным расходам]. С другой — споры относительно того, как именно надлежит рассчитывать расходы на оборону".

Санчес и подчиненные ему министры, примыкающие к крылу социалистов, неоднократно заверяли, что их намерение довести военный бюджет Испании до 2% ВВП непоколебимо, что работа в этом направлении идет и что в случае успеха обозначенного показателя удастся добиться "многим раньше, чем в 2029 году".

Однако, чтобы это получилось, в Мадриде подумывают над тем, чтобы в статьи расходов на закупку вооружений и модернизацию ВС включить также финансирование мер по противодействию терроризму, охране границ и прочих, имеющих то или иное отношение к обеспечению безопасности государства.

Это облегчило бы королевству поставленную задачу, однако пока неясно, одобрят ли подобный ход в штабе НАТО. Считается, что такой исход маловероятен.

22 апреля Санчес заявил журналистам, что план, который поможет Испании нарастить военные расходы до 2% ВВП уже в этом году, одобрен Советом министров и на следующий день будет отправлен на рассмотрение в Брюссель. По его словам, речь идет о дополнительных инвестициях в размере €10,471 млрд.

В стране при этом не утихают споры и насчет целесообразности повышения оборонных расходов, укрепления безопасности в ущерб исполнению социальных обязательств перед гражданами, инвестиций в здравоохранение, образование и другие мирные сферы.

Кабмин, да и сам Санчес настаивают, что наращивание оборонного бюджета не приведет к урезанию социальных расходов и будет осуществляться путем "параллельных инвестиций". Таким образом, уверены власти королевства, удастся достичь стабильности и мира в контексте глобальной турбулентности, нарастающей с каждым днем.

Одновременно с этим встает вопрос несоответствия того, какой Мадриду видится его дальнейшая роль в НАТО, тому, какой вклад он готов вносить и вносит сейчас в дело альянса. А вклад этот, как заметили в Infodefensa, довольно невелик.

Из-за этого ВС королевства страдают от устаревающих вооружений и техники, падения их репутации на международном уровне, а испанские военачальники редко назначаются на ключевые должности в НАТО. В результате, подчеркнул портал, ощущения от членства в альянсе у страны, мягко говоря, "неприятные".

"Отсутствие координации между национальной политикой в области обороны и безопасности и внутренней политикой еще более затрудняет реальное участие [Испании в делах альянса]", — резюмировало издание.

Все решит Гаага

Как выразились в Infodefensa, предстоящий саммит НАТО в Гааге рискует стать "настоящей вехой в более чем 75-летней истории Североатлантического альянса". Взаимные перепалки между Трампом и лидерами остальных государств — членов организации по вопросам расходов на оборонные нужды и вклада каждой конкретной страны в дело альянса ставит под сомнение дальнейшее существование западного военного блока, если стороны в ближайшее время не найдут наконец общий язык.

С момента своего создания НАТО, как указали в Infodefensa, играла "фундаментальную роль" в обеспечении обороны и безопасности Европы, базируясь на принципах "солидарности и коллективного компромисса" между входящими в нее государствами.

Исторически, подчеркнуло издание, показатель в 2% от ВВП на военные расходы для каждого члена альянса был чем-то вроде ориентира, которому страны должны были следовать с тем, чтобы поддерживать в боеспособном состоянии не только свои вооруженные силы, но и объединенные силы НАТО. Однако в последние годы обстановка в мире показала, что этого уже недостаточно. Более всего, заметил портал, этому способствовал конфликт на Украине.

С момента вступления Трампа в президентскую должность в январе этого года официальный Вашингтон при любом удобном случае бросает в адрес союзников по НАТО свое требование существенно нарастить финансовые вливания в оборону. Дошло даже до откровенных угроз, что США выведут свои войска из Европы и закроют глаза на ряд других обязательств перед союзниками, если те не доведут уровень своих военных расходов до необходимого минимума.

Как обратило внимание издание, сами США сейчас тратят на оборону 3,38% национального ВВП. "Любопытно, что это единственная страна [НАТО], которая с 2014 года только понижала этот показатель", — заявили в Infodefensa, отметив, однако, что, несмотря на это, взносы Соединенных Штатов составляют две трети совокупного бюджета альянса, который за упомянутый период увеличился в реальном выражении на 11%.

Свои угрозы в адрес Европы администрация Трампа подкрепляет тем, что недостаточные инвестиции в сферу обороны со стороны многих государств — членов НАТО порождают неравенство в распределении между ними обязанностей по обеспечению коллективной безопасности. Госсекретарь США Марко Рубио неоднократно обращал внимание на то, что трансатлантическая безопасность не бесплатна и что Соединенные Штаты не могут продолжать своими силами восполнять недостаток финансового участия других стран-союзниц.

В этом смысле саммит в Гааге видится изданию как своего рода возможность для государств НАТО договориться о новом плановом показателе расходов на оборонные нужды. И хотя он, по всей вероятности, будет увеличен до 3% или даже более, повысить эту планку до 5%, как на том настаивает хозяин Белого дома, сейчас представляется "почти невозможным".

На текущий момент, как утверждают в Infodefensa, 8 из 32 государств НАТО не исполняют требование по части расходов на оборону в объеме не менее 2% ВВП. Одновременно с этим европейские страны, географически находящиеся ближе всего к России (например, Польша, Литва, Эстония, Литва и Финляндия), стремительно наращивают финансирование своих программ вооружения.

Польша, в частности, тратит на эти цели 4% от ВВП (наивысший показатель среди стран НАТО), а по объему военного бюджета эта республика занимает в мире 15-е место. Что касается остальных перечисленных стран, оговорились в Infodefensa, то они обещали повысить оборонные расходы как минимум до 3% ВВП в течение ближайших четырех лет.

Согласно данным, приведенным порталом, за 2024 год совокупные военные расходы стран Европы в реальном выражении увеличились на 11,7%, достигнув $457 млрд. Тем не менее рост расходов на оборону со стороны России, к примеру, за тот же период составил в реальном выражении 41,9%, что несравнимо больше. В итоге, как подчеркнуло издание, военный бюджет РФ сейчас составляет 6,7% от ВВП, или около 13,1 трлн рублей ($145,9 млрд).

По оценкам Infodefensa, если увеличение оборонных расходов стран ЕС продолжится теми же темпами, что и в прошлом году, то усредненного показателя в 3% ВВП им удастся достичь через 5 лет, а 5% ВВП — через 10 лет.

Константин Алыш