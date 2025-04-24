Путин заявил о росте масштаба задач ВПК в текущем году по сравнению с прошлым

Задачи военно-промышленного комплекса (ВПК) России на текущий год еще более масштабные, чем в прошлом. Об этом 23 апреля заявил президент РФ Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии.

«Ваш труд, высокая самоотдача позволили оборонно-промышленному комплексу России достойно справиться с поставленными задачами и вызовами, с которыми мы столкнулись. На текущий год они еще более масштабны, в том числе с учетом реализации программы расширения и модернизации ее мощности АПК, в которой участвует более 400 предприятий», — сказал российский лидер.

Президент отметил, что в настоящее время армии многих стран изучают российский опыт проведения специальной военной операции (СВО), однако важно оставаться на шаг впереди. Он заявил о необходимости эффективной адаптации вооружения и техники к новым быстро меняющимся формам и методам ведения боевых действий. Кроме того, обновление учебных программ в военных учебных заведениях и академиях также имеет большое значение, уточнил Путин.

Также российский лидер упомянул, что почти все оборонные предприятия в 2023 году успешно завершили государственные оборонные заказы в установленные сроки. Он подчеркнул, что по ряду видов вооружений работы были выполнены даже с опережением графика.

Президент поручил оборонно-промышленному комплексу (ОПК) разработать прогнозы и анализировать возможные потенциальные конфликты в будущем.

В ноябре прошлого года Путин в ходе совещания заявил, что кроме ракетных систем «Орешник» у России в работе находится еще несколько вооружений подобного рода. Он уточнил, что разрабатывается линейка ракет средней и меньшей дальности (РСМД).