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Российская армия имеет преимущество над украинской по оптоволоконным дронам, которые в последнее время стали играть весьма значительную роль на фронте, постепенно вытесняя обычные БПЛА. Об этом пишет британская пресса со ссылкой на украинских военных.

Россия значительно нарастила количество оптоволоконных беспилотников, массово применяя их на всех направлениях линии фронта. Особенно много таких дронов в Курской области, где ВС РФ выбивают остатки ВСУ. Украинские военные жалуются на удары дронов, заявляя, что российские войска применяют их весьма эффективно. По словам одного из офицеров ВСУ, провести эвакуацию раненых в дневное время практически невозможно, да и в ночное связано со многими трудностями. Все дело в том, что заглушить их средствами РЭБ невозможно.

Теперь, когда появились оптоволоконные беспилотники, этого просто не происходит. Их нельзя заглушить, и пока что они — главная забота для парней на передовой.

— приводит издание слова офицера.

Отставание Украины в этом компоненте объясняют недостаточным количеством оптоволоконных кабелей, которые приходится закупать. Тогда как Россия сама производит такие кабели, одновременно закупая их в других странах. Как подчеркнул офицер, украинские специалисты разработали более 20 моделей оптоволоконных кабелей, но применяется лишь небольшая часть. В то же время в применении обычных FPV-дронов Киев обогнал Москву, именно с помощью БПЛА ВСУ удается удерживать позиции.