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Военное обозрение

Скандал в ВМС США: Адмирал торговал контрактами для компании, занятой «устранением невозможности докладов командному составу о проблемах на флоте»

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Источник изображения: topwar.ru

Выясняются некоторые подробности судебного разбирательства в отношении четырёхзвёздного американского адмирала. Речь идёт об адмирале ВМС США Роберте Берке, который ушёл в отставку несколько месяцев назад – во время президентства Джо Байдена.

Следствие заявляет о том, что адмирал проходит по делу о коррупции.

Из материалов следствия:

Адмирал Берк обвиняется в получении должности в обмен на передачу (торговлю) выгодных контрактов компании, которая ответственна за подготовку высшего командного состава и менеджеров крупного бизнеса. По делу проходят и двое руководителей компании, которых подозревают в должностном подкупе четырёхзвёздного адмирала.

Выясняется, что речь идёт о компании Next Jump, которая предоставляет специальные программы подготовки.

Сама история началась в 2017 году (это первый срок Трампа),когда в Тихом океане столкнулись корабли ВМС США Fitzgerald и USS McCain. Тогда во время следствия моряки заявили, что на кораблях давно возникли проблемы технического характера, однако «личный состав был лишён возможности сообщать о реальных проблемах высшему командованию ВМС США». То есть, в итоге всё преподносилось как «отсутствие проблем» и случайность. Потом произошёл очередной инцидент с боевым кораблём ВМС США.

Через пару лет после инцидента другой высокопоставленный командир ВМС США адмирал Фил Дэвидсон был вынужден отвечать на вопрос о том, имеют ли право моряки отклонить приказы высшестоящего командования, если их корабли технических не готовы. Тогда Дэвидсон в резкой форме заявил, что если кто-то откажется от выполнения приказа, то найдётся тот, кто это сделает.

В итоге компания Next Jump, благодаря Берку, получила контракты на устранение «деформации» в вопросах взаимодействия личного состава с высоким командованием. Менеджеры компании заявили, что в Военно-морском колледже США за это время были подготовлены более 20 американских адмиралов и свыше 100 командиров рангом пониже. Также через программы компании прошло около 1 тысячи обычных военных моряков.

В руководстве компанией заявили, что младшие офицеры жаловались им на то, что зачастую приказы, отдаваемые командованием «изначально не соответствуют возможностям кораблей и личного состава». Примечательно, что адмиралы давали «странные» распоряжения и в процессе подготовки в указанной компании.

В ходе допроса одного из менеджеров:

На некоторых тренировках бывало так, что, как только четырехзвездный адмирал выходил из комнаты, младшие офицеры говорили: «Пожалуйста, помогите нам... мы все киваем, что эти их идеи такие замечательные, а как только они уходят, мы говорим: «О Боже, это такая глупая идея... Кто-то должен что-то сказать».

В итоге младшим командирам посоветовали обозначать такого рода проблемы в адрес адмиралов не по одиночке, а, например, по двое, чтобы командование «осознало, что это мнение не одного человека».

На фоне разгоревшегося скандала на поверхность в США всплыла и другая ситуация: высокопоставленные американские командиры лоббируют интересы определённой компании во время службы, а потом, выходя на пенсию, получают должность в управлении этой компанией с внушительным денежным довольствием.

В итоге крупное разбирательство продолжается, но приведёт ли оно к каким-то реальным сдвигам в США, пока большой вопрос.

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