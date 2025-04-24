WP: США упразднили группу по сбору данных о действиях РФ на Украине

Также была упразднена должность координатора этой группы в аппарате директора Нацразведки, пишет газета

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа ликвидировала межведомственную группу, занимавшуюся сбором данных о приписываемых России преступлениях в ходе конфликта на Украине.

Об этом сообщила со ссылкой на источники газета The Washington Post.

По ее сведениям, речь идет о группе, занимавшейся "сбором разведывательной информации от разных ведомств" американского правительства касательно якобы имевших место российских преступлений на Украине. Кроме того, упразднена должность координатора этой группы в аппарате директора Национальной разведки США.