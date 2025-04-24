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Известия.ru

Спрос на кадр: детектор БПЛА «Птицелов-2» может перехватить видео с вражеских дронов

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Источник изображения: Фото: Элтех-Юг

Это поможет российским бойцам узнать откуда и куда летит беспилотник противника

В новую версию дрон-детектора «Птицелов-2» разработчики добавили функцию перехвата видео с БПЛА противника. Это позволит российским бойцам отследить откуда и куда летит вражеский беспилотник и, соответственно, более успешно противодействовать неприятелю. Детектор полностью собран из отечественных компонентов. В прошлом году его первая версия была принята на вооружение Минобороны РФ.

Какие функции есть у дрон-детекторов

Компанией «Элтех-ЮГ» была разработана новая улучшенная модель детектора БПЛА — «Птицелов-2» с расширенными возможностями. Главная его особенность, что помимо обнаружения вражеских БПЛА, устройство имеет функцию перехвата видеопотока, который транслируется с дрона.

— Первый режим работы, это спектр-анализатор — просматривает и анализирует диапазон всех частот для выявления дронов. Второй — это работа в упрощенном режиме, когда на экран детектора автоматически выводятся только название обнаруженного дрона, его частота и шкала уровня сигнала. Последний режим — перехват аналогового видео с беспилотников, — рассказал «Известиям» глава компании «Элтех-ЮГ» Александр Камин.

Описание картинки

Источник изображения: Фото: Элтех-Юг

Разработчики встроили в «Птицелов-2» декодер для инвертированного видеосигнала. Таким образом, даже зашифрованный видеопоток наши бойцы смогут взломать и увидеть картинку с БПЛА противника. Увеличилось и время работы. Сейчас «Птицелов-2» в режиме сканирования может находится 22 часа, а в режиме непрерывного перехвата видео — 12 часов.

ПО для устройства, как и сам детектор разработаны инженерами компании «Элтех-ЮГ». Благодаря этому его можно постоянно модифицировать, добавляя новые функции, и обновлять в полевых условиях.

В отличие от аналогов обладает гораздо меньшими массогабаритными характеристиками, гораздо большей автономностью и не нуждается в подключении дополнительных (выносных) антенн.

Разработку представят на открывающейся 23 апреля Международной выставке технических средств Securika Moscow.

Какие задачи поможет решить «Птицелов-2»

По словам ветерана войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ Клима Дмитриева, если ТТХ, которые заявлены, соответствуют действительности, то разработка нужная, важная и будет востребована в зоне СВО.

— Дрон-детекторы с большой вероятностью решают проблему своевременного обнаружения беспилотников противника. К сожалению, 100% гарантии выявления дрона не существует. Главные плюсы в этом устройстве — это время работы и возможность подключения телевизора с большим экраном. Так бойцы после перехвата видео могут по такой телекартинке рассмотреть детали местности и определить, где ориентировочно сейчас летит дрон, какая у него примерная задача и могут попробовать отследить его оператора, — рассказал он «Известиям».

Источник изображения: Фото: Элтех-Юг

На вооружении ВС РФ есть подобные системы для перехвата видеосигнала с дронов, но они имеют гораздо большие габариты и являются стационарными. А «Птицелов-2» компактный — чуть больше всем привычного смартфона, отметил в разговоре с «Известиями» военный эксперт Дмитрий Корнев.

— Точно так же, как в свое время шло развитие систем нападения и системы обороны — появился меч, появился щит — сейчас идет постоянная борьба с одной стороны защиты коммуникаций FPV-дронов, а с другой стороны систем, которые могут ее взламывать, наводить помехи и перехватывать сигнал. Появление такого рода систем перехвата — это прогрессивное явление. Надо широко внедрять и использовать эти решения, потому что, они позволяют бороться с FPV-дронами противника. Но только до той поры пока противник не найдет способ обхода и не перестроит работу своих беспилотников. Одним из них является переход на передачу сигналов с помощью оптоволокна, в этом случае невозможно поставить помехи и перехватить сигнал. Но системы противодействия надо максимально быстро внедрять в реальную жизнь, потому что пока противник раскачается, они успеют поработать.

Первая версия дрон-детектора «Птицелов»

Ранее «Известия» писали, что первая версия дрон-детектора «Птицелов», разработанная в инициативном порядке волонтерами, официально принята на вооружение Минобороны. Его главное преимущество перед аналогами — способность определять тип БПЛА и частоту его видеопередатчика. Процесс от выхода на испытания до подписания документов о принятии на вооружение занял не больше полугода.


Изначально владелец компании «Элтех-ЮГ» Александр Камин начинал как волонтер — лично отправлял бойцам новые дроны, прошивал их и ремонтировал. Первую систему РЭБ он собрал буквально на коленке. Ее вместе с гуманитарной помощью он отправил в Марьинку. Российские бойцы испытали ее в бою и дали положительную обратную связь. Тогда Александр начал собирать команду и организовал первую небольшую лабораторию.

Тогда же был создана первая версия «Птицелова», испытания которой на военных полигонах начались весной прошлого года. Положительное заключение для применения детектора в армейских подразделениях удалось получить осенью.


Юлия Леонова

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