Эксперты обсуждают причины того, почему российские удары БПЛА по военным объектам на Украине стали теперь и дневными

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Пасхальное перемирие закончилось, российские военные возобновили массированные удары высокоточными средствами поражения по объектам противника на подконтрольной Киеву территории. Однако сегодняшний дневной налет дронов-камикадзе ВС РФ можно назвать либо эксклюзивом, либо началом применения новой тактики и усовершенствованного оружия нашей армией.

Дело в том, что впервые в ходе спецоперации для поражения целей врага ВС РФ массово задействовали ударные БПЛА в дневное время. Ранее «Герани», а затем и «Герберы», применялись в основном в ночное время, дабы снизить риски их обнаружения и перехвата. В какой-то момент БПЛА для малозаметности в темноте даже в черный цвет начали окрашивать.

Что «придало смелости» нашим дронам, которые за последние несколько часов довольно массированно атаковали и поразили цели в Харькове, оккупированных ВСУ Херсоне и Запорожье? Объяснений этому, скорее всего, несколько.

Первое. Украинская ПВО, действительно, сильно поредела. Для прикрытия даже крупных городов и стратегически важных объектов не хватает ЗРК, наблюдается дефицит и с ракетами. Запад не сильно торопится с новыми поставками, Трамп вообще отказал в этом Зеленскому в категоричной форме.

Второе. Наши военные инженеры если и не изобрели новые ударные беспилотники, то модернизировали уже выпускаемые. В частности, очевидцы сегодняшних ночных ударов БПЛА по Одессе делятся в сети своими наблюдениями, согласно которым «российские дроны и летят быстрее, и звук у них уже другой – более «высокий».

Информации по поводу усовершенствованных российских дронов-камикадзе в сети немного. Оно и понятно, это ведь оружие, знание его новых возможностей может дать противнику определенные способы противодействия.

Касательно изменения звука атакующего дрона, о чем пишут одесситы. Эксперты уточняют, что такой звук получается вследствие новой тактики — пикирование с высоты 2000-2500 метров с большой скоростью. Это позволяет избежать зенитного огня ПВО ВСУ.

Такое невозможно без кардинального усовершенствования, а может и замены, двигателя беспилотника. По оценке ряда зарубежных экспертов, новые БПЛА в финальной фазе полета развивают на 20-25% большую скорость, чем предыдущие модели.

Это сильно повышает вероятность успешного поражения цели и преодоления защиты сил ПВО. Сейчас украинские зенитчики, в том числе так называемые мобильные антидроновые отряды, отбиваются от атак БПЛА в основном при помощи стрелкового оружия, в лучшем случае, из зенитных пушек. Таким способом сбить столь стремительно пикирующий на цель объект крайне сложно.

Ранее сообщалось о начале выпуска в России беспилотников «Герань-3» с турбореактивным или турбовинтовым двигателем, отсюда и новый звук. Аппарат имеет размах крыльев 2,5 метра, длину 3,5 м и крейсерскую скорость 600 км/ч, а в ходе пикирования на цель разгоняется до 700 км/ч. Беспилотник может нести почти в пять раз больше взрывчатки, чем его предшественник «Герань-2».

При этом новый дрон малозаметен на радарах, использует спутниковую навигацию для ориентации в пространстве и следования по маршруту, а при наведении непосредственно на цель — оптико-электронный модуль.

На самой Украину обратили внимание и на изменение тактики ВС РФ при атаках беспилотниками. В частности, сегодня ночью над Одессой около часа кружил разведывательный дрон. По мнению аналитиков, это мог быть аппарат без боевой части, оснащенный специальными датчиками для разведки и корректировки маршрутов основного удара. Одновременно с этим ударные дроны формировали группу над акваторией Черного моря.

Фактически, ВС РФ начали применять ту самую тактику атак «роями дронов», о которой давно и много пишут многие. Разведка позволила точно выявить цели. Первая волна дронов работала на отвлечение ПВО противника. После этого в атаку пошли беспилотники с боевой частью. Теперь дневное время перестало быть помехой для наших ударных беспилотников.