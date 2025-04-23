ВС ВСУ заявили, что самолёт над Львовом - это Ан-26, а не шведский разведчик Saab 340 AEW&C; но почему его не сбили

Источник изображения: topwar.ru

В украинских Воздушных силах прокомментировали публикации о том, что над западной частью Украины совершал полёт самолёт-разведчик Saab 340 AEW&C, поставленный Швецией. Самолёт этот «засветился» на онлайн-картах мониторинговых авиационных платформ, которые отображали самолёт в небе над Львовской областью под интересным обозначением Welcome.

Глава пресс-службы украинских Воздушных сил Ю.Игнат сегодня заявил, что «это был не шведский Saab 340 AEW&C».

По словам Игната, «на самом деле, полёт выполнял самолёт Ан-26 ВС ВСУ»:

Это был самолёт военно-транспортной авиации, который выполнял определённую задачу.

Источник изображения: topwar.ru

Какую именно задачу выполнял Ан-26 в небе над западной частью Украины, если, конечно, это был действительно он, не сообщается.

При этом обсуждается и другой вопрос: имелась ли возможность у российских расчётов ПВО сбить этот борт?

Ближайшая к границам России точка траектории его полёта (если мониторинговые ресурсы корректно эту траекторию отображали), находилась на расстоянии 550 км. Соответственно, ближайшая точка РФ – юго-запад Брянской области.

Источник изображения: topwar.ru

При таком расстоянии использование ЗРК С-400 успеха не принесёт, так как заявленная максимальная дальность поражения им цели составляет 400 км. Для эффективного поражения цели на расстоянии 550 км подошёл бы комплекс ПВО С-500, но подведён ли он непосредственно к границе Украины, открытый вопрос. Если был бы подведён, то вряд ли эту информацию не слили бы украинцам американцы или британцы. Соответственно, если самолёт Ан-26 (или, если Игнат лжёт, Saab 340) выполнил полёт без проблем, то противник знал, что с территории России до него не достанут, а с территории Белоруссии, откуда втрое ближе, удар наносить не будут.