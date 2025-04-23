США собираются предложить Украине и Европе признать Крым российской территорией - СМИ

Вашингтон. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Американские переговорщики на встрече по украинскому конфликту в Лондоне в среду предложат Украине и Европе признать Крым российской территорией и заморозить линии фронта, сообщает во вторник The Washington Post со ссылкой на источники.

"Украинские и европейские официальные лица, встречающиеся в Лондоне в среду, столкнутся с (...) предложением США признать Крым в составе России и заморозить линии фронта в рамках мирного соглашения", - пишет газета со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

Вместе с тем The Washington Post отмечает, что Киев и его союзники надеются получить гарантии безопасности и программы по восстановлению страны в обмен на любые территориальные уступки.

По данным издания, предложение было впервые представлено на встрече в Париже, прошедшей на прошлой неделе. Оно также включает в себя отмену санкций в отношении России в будущем.