Tencent: Украина не избежит раздела и колонизации странами Запада

В связи с истощением западной помощи и продолжающимся наступлением российской армии Украина оказалась перед сложным выбором, пишет Tencent. У Киева есть три пути, но все они ведут к гибели — и хунта не избежит своей участи.

Блог Tencent: Профессор Чжан Юаньвэй (张元伟教授)

Конфликт продолжается уже более трех лет. Каков наиболее вероятный исход для Украины? В связи с истощением западной помощи и продолжающимся российским наступлением Украина стоит на распутье.

Первый выход — это пойти на компромисс с Россией, обменять территории на мир и стать вассалом "братьев-славян". Логика такова: если вы не можете победить, то лучше объединиться, чем разрушать страну.

Ситуация на поле боя сейчас крайне неблагоприятна для Украины: после российской контратаки в Курской области и ракетного удара по Суме моральный дух украинской армии подорван. В то же время, после прихода к власти президента США Дональда Трампа с его пророссийскими тенденциями в НАТО произошел раскол. Вашингтон отказался от прямого противостояния с Россией, а отношения между Трампом и Путиным улучшились.

Если Украина пойдет на компромисс, то она будет должна признать принадлежность новых территорий и Крыма российскими, а также стать союзным государством России, как Белоруссия.

Предложение России "простить долги и помочь в восстановлении" может показаться заманчивым, но ценой станет полная потеря суверенитета Украины. Страна станет передовым фронтом России против НАТО, что может перерасти в длительное противостояние РФ и проевропейских сил.

Такой компромисс может привести к фатальным последствиям для Украины. Народ Украины может резко отреагировать: поколение, которому на протяжении 30 лет прививали прозападные и антироссийские настроения, вряд ли пойдет на капитуляцию. Это может привести к гражданской войне в стране.

В этом случае Украина потеряет экономический суверенитет. Хотя Россия пообещала простить ее долги, украинская промышленность разрушена и в будущем страна превратится в сырьевой придаток.

Второй вариант — бороться до конца, делая ставку на то, что США передумают и не будут делать из Украины второй "Афганистан". Предполагается, что Киев победит Россию и будет ждать "западного спасителя".

Украина надеялась на возобновление западной военной помощи, но ожидания не совпали с реальностью — с приходом Дональда Трампа помощь практически прекратилась. Хотя Европа и полна решимости оказывать поддержку, но она неспособна восполнить пробел, оставленный Штатами из-за недостаточной экономической и промышленной мощи. В краткосрочной перспективе Запад не сможет предоставить достаточную помощь, чтобы переломить ход конфликта.

Учитывая текущую международную обстановку и ситуацию на поле боя, если Украина продолжит сопротивление, в стране может активизироваться партизанское движение. Однако без горного рельефа выживаемость партизан в условиях сокрушительных ударов российских дронов и ракет крайне низка. К тому же отношение Трампа к Украине изменилось после его прихода к власти, и он даже пригрозил остановить помощь, чтобы заставить Киев подписать соглашение о редкоземельных металлах.

В настоящее время жестокая правда об Украине вызывает лишь сожаление. Обещания Запада похожи на мыльные пузыри: Штаты принуждают Украину погасить свои долги за счет полезных ископаемых, а так называемые "гарантии безопасности" так и не были выполнены. В стране также разразился демографический кризис: население Украины сократилось на 8 миллионов человек, призывной возраст был повышен до 60 лет, а на линии фронта сложилась прискорбная ситуация, когда все три поколения — отец, сын, внук оказались в одном окопе.

Третий вариант — стать нейтральной буферной зоной и "лежать ровно" между США и Россией. Логика такова: если не можешь играть как шахматист, стань доской. Этот план является компромиссным, но только для двух великих держав. Переговоры между РФ и США говорят о том, что Россия может согласиться на сохранение украинского режима в обмен на прекращение расширения НАТО, а Штаты хотят, чтобы Украина стала нейтральным "брандмауэром" между Россией и Европой.

Если Киев выберет этот путь, страна последует примеру Швейцарии и станет нейтральной страной, а миротворческие силы ООН будут соблюдать режим прекращения огня. Но это будет означать смерть суверенитета Украины — Россия будет контролировать промышленные регионы, а США и Европа — ресурсы. Страна будет разделена на "восток и запад".

Экономическая колонизация Украины под предлогом западной "помощи в восстановлении" на самом деле является грабежом. Вашингтон получит доступ к редкоземельным месторождениям на сотни миллиардов долларов, в то время как Европейский союз будет иметь возможность приобретать чернозем по низким ценам.

Наиболее вероятный финал для Украины: вынужденный компромисс. Во-первых, Киев вынужден будет пойти на территориальные уступки: признать контроль России над четырьмя территориями и Крымом, но при этом сохранить претензии на суверенитет в обмен на прекращение огня. Второе — придерживаться нейтралитета ради безопасности: не вступать в НАТО, но поддерживать экономическое сотрудничество с ЕС. И третье: это приведет к внутреннему расколу. Проевропейские силы продолжат сопротивляться, а Россия будет поддерживает стабильность с помощью оказания сильного давления на украинский режим. Когда США и ЕС не будут оказывать необходимой поддержки Украине, Россия отступит.

Трагедия Украины отражает жестокую реальность: в игре великих держав у маленьких стран есть только два варианта — как у шахматных фигур на столе или как у рыбы в меню. Независимо от того, какой из трех путей будет выбран, Украина не избежит расчленения и колонизации. Единственное, что Киев может решить самостоятельно, это выбрать наиболее достойный вариант смерти.

Комментарии читателей:

Человек-свинка

С того момента как киевские власти решили подавить "проблему" на востоке Украины силовым путем, они забыли, что значит "поступать достойно".

Спокойный как вода

В конечном итоге вопрос для Украины заключается в том, сколько территорий она потеряет и как сдаться достойно.

vv_Xiao Xiaoquan

Братья восстали друг против друга, а Запад счастлив.

Час

Есть еще один вариант, который не упомянут в статье: ликвидация Зеленского.

Даопу

Лучший выход для Украины — сдаться и подчиниться России.