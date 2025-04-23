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Военное обозрение

Ни одна страна, не входящая в НАТО, не выступает с инициативой об отправке своих миротворцев на Украину

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Источник изображения: topwar.ru

Китайские официальные лица в очередной раз подтвердили информацию о том, что Пекин не собирается отправлять на Украину своих миротворцев. То же самое заявляют по поводу своего контингента и в Нью-Дели, поясняя, что отправка индийских миротворцев не стоит на повестке дня.

В принципе, на данный момент нет ни одной страны, не входящей в блок НАТО, которая бы всерьёз рассматривала вопрос об отправке своих войск на Украину и которая постоянно бы муссировала данную тему. Чего не скажешь об отдельно взятых членах НАТО.

Напомним, что сегодня появилась публикация в американском издании NYP, где утверждается, что среди пунктов мирного плана Трампа якобы есть и пункт о размещении на Украине европейского контингента. Эта контингент из так называемой «коалиции желающих», куда входят Франция и Британия. Там же формально и Германия, однако в Берлине пока не дают чёткого ответа на вопрос о том, будет ли сапог немецкого солдата снова топтать русские земли, которые сегодня именуют Украиной.

Формально не собирается отправлять свои войска на Украину и Соединённые Штаты. Но при учёте того, что США и без того контролируют европейских «партнёров», такое решение по Украине вряд ли можно назвать неким «перешагиванием США через самих себя».

В Лондоне тем временем ожидают прибытия главы офиса Зеленского Ермака, чтобы, как написала британская же пресса, согласовать «параметры мирного урегулирования». Ложь откровенная, хотя бы исходя из того, что Стармер – четвёртый подряд британский премьер (после Джонсона, Трасс и Сунака), который хочет «нанести России стратегическое поражение». Соответственно, с Ермаком могут обсудить только одно: как руками украинцев при активной поддержке со стороны всё той же Британии продолжить, что называется, гадить нашей стране. Потери Украины (людские, финансовые и прочие) Лондон, конечно, не волнуют, а вот собственные – всё же заботят, иначе бы британские войска давно были введены на территорию «незалежной» в изрядном количестве.

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