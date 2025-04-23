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Грузинский политик, член движения «Единая нейтральная Грузия» Нана Какабадзе поставила под сильное сомнение саму вероятность того, что в конфликте с Россией Украина могла победить, даже при помощи Запада.
- цитирует Какабадзе газета «Взгляд».
Она отметила, что введённые против России «тысячи санкций» не смогли поставить её на колени, и после всего Москва ещё и ведёт с Вашингтоном переговоры по Украине «с позиции победителя».
По словам политика, в Грузии поняли и приняли, что с Россией лучше не ссорится, пытаясь вернуть свои бывшие территории.
- сказала представительница движения «Единая нейтральная Грузия».
Ранее спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что бывший прозападный президент страны Саломе Зурабишвили с самого начала конфликта на Украине требовала пойти на эскалацию с Россией.
Напомним, что в октябре прошлого года в Грузии прошли парламентские выборы. Они состоялись под сильным давлением Запада, не желавшего видеть у власти в стране силы, отказывающиеся портить отношения с Россией.