Войти
Военное обозрение

Грузинский политик: то, что Украина с помощью НАТО могла победить Россию, – иллюзия

155
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Грузинский политик, член движения «Единая нейтральная Грузия» Нана Какабадзе поставила под сильное сомнение саму вероятность того, что в конфликте с Россией Украина могла победить, даже при помощи Запада.

Практика отправила в прошлое иллюзии о том, что Украина с помощью НАТО могла победить Россию

- цитирует Какабадзе газета «Взгляд».

Она отметила, что введённые против России «тысячи санкций» не смогли поставить её на колени, и после всего Москва ещё и ведёт с Вашингтоном переговоры по Украине «с позиции победителя».

По словам политика, в Грузии поняли и приняли, что с Россией лучше не ссорится, пытаясь вернуть свои бывшие территории.

Наоборот, при таком развитии событий мы могли бы потерять еще больше территорий или быть полностью уничтоженными. Люди в Грузии поняли, что в политике место рационализму, а не эмоциям

- сказала представительница движения «Единая нейтральная Грузия».

Ранее спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что бывший прозападный президент страны Саломе Зурабишвили с самого начала конфликта на Украине требовала пойти на эскалацию с Россией.

Напомним, что в октябре прошлого года в Грузии прошли парламентские выборы. Они состоялись под сильным давлением Запада, не желавшего видеть у власти в стране силы, отказывающиеся портить отношения с Россией.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.04 01:06
  • 1
Ответ на "В США оценили способность России сбить B-21"
  • 23.04 00:31
  • 8560
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.04 18:02
  • 0
Ответ на "Кто слишком долго ищет врагов, в конце концов, их находит"
  • 22.04 17:14
  • 0
Кто слишком долго ищет врагов, в конце концов, их находит
  • 22.04 16:53
  • 0
Балканский форпост
  • 22.04 10:55
  • 1
Украинский ТГ-канал пишет, что в Кремле якобы уже подготовили списки возможных объектов Украины для нанесения удара «Орешником»
  • 22.04 01:50
  • 0
По поводу "Стало известно о планах доверить SpaceX создание «Золотого купола» для США"
  • 21.04 21:27
  • 0
Да при чем тут танки, господи! Ответ на "Все украинские танки почти уничтожены: сможет ли западная помощь спасти положение? (19FortyFive, США)"
  • 21.04 21:02
  • 0
Ответ на "Чиновник США: Украина “на 90%” готова согласиться на мирное предложение США — теперь дело за Россией (New York Post, США)"
  • 21.04 18:33
  • 0
Ответ на ""Украине не нужны русскоязычные регионы": США готовы признать новые границы (The Wall Street Journal, США)"
  • 21.04 14:23
  • 1
Почему Россия отнюдь не обречена (The National Interest, США)
  • 21.04 14:20
  • 24
Военкор: без десантных операций мощного прорыва обороны ВСУ российской армией можно не ждать
  • 21.04 08:17
  • 1
Стало известно о планах доверить SpaceX создание «Золотого купола» для США
  • 21.04 07:30
  • 3
19FortyFive: США могут забыть о F-47, поскольку Китай строит один истребитель-«невидимку» за другим
  • 21.04 01:41
  • 1
«Хаска-10» готова к серийному выпуску и работе в Арктике