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Грузинский политик, член движения «Единая нейтральная Грузия» Нана Какабадзе поставила под сильное сомнение саму вероятность того, что в конфликте с Россией Украина могла победить, даже при помощи Запада.

Практика отправила в прошлое иллюзии о том, что Украина с помощью НАТО могла победить Россию

- цитирует Какабадзе газета «Взгляд».

Она отметила, что введённые против России «тысячи санкций» не смогли поставить её на колени, и после всего Москва ещё и ведёт с Вашингтоном переговоры по Украине «с позиции победителя».

По словам политика, в Грузии поняли и приняли, что с Россией лучше не ссорится, пытаясь вернуть свои бывшие территории.

Наоборот, при таком развитии событий мы могли бы потерять еще больше территорий или быть полностью уничтоженными. Люди в Грузии поняли, что в политике место рационализму, а не эмоциям

- сказала представительница движения «Единая нейтральная Грузия».

Ранее спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что бывший прозападный президент страны Саломе Зурабишвили с самого начала конфликта на Украине требовала пойти на эскалацию с Россией.

Напомним, что в октябре прошлого года в Грузии прошли парламентские выборы. Они состоялись под сильным давлением Запада, не желавшего видеть у власти в стране силы, отказывающиеся портить отношения с Россией.