Bloomberg: США готовы к сделке по Украине на условиях России

Предложенный Трампом план заморозки конфликта на Украине основан на принципиальных требованиях России, сообщает Bloomberg. На этой неделе в Лондоне пройдет встреча "союзников" киевского режима — и США надеются, что к выходным Москва и Киев заключат мир.

Альберто Нарделли

Дарина Краснолуцкая

США проведут переговоры в среду в Лондоне с украинскими и европейскими официальными лицами, в то время как Дональд Трамп продвигает соглашение, которое остановит полномасштабные боевые действия между Россией и Украиной.

По сообщениям информированных анонимных источников, ожидается встреча госсекретаря США Марко Рубио и специальных посланников Трампа Стива Уиткоффа и Кита Келлогга с министрами иностранных дел и советниками по национальной безопасности Франции, Германии, Великобритании и Украины.

"Украина, Великобритания, Франция и Соединенные Штаты — мы готовы двигаться вперед для достижения максимального результата, как мы делали это и раньше, для обеспечения безоговорочного прекращения огня, за которым последует установление настоящего и прочного мира, — заявил президент Украины Владимир Зеленский в понедельник на платформе X после телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. — Безоговорочное прекращение огня должно стать первым шагом к миру, и эта Пасха дала понять, что именно действия России продлевают войну".

Представитель Совета национальной безопасности США не ответил на просьбу о комментариях.

Встреча запланирована в продолжение встреч в Париже на прошлой неделе, на которых США поделились предложениями о прекращении огня и заключении мирного соглашения между Россией и Украиной. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США готовы ослабить санкции в отношении Москвы и признать контроль России над полуостровом Крым в рамках соглашения.

Реализация предложений США фактически означает заморозку линии фронта в идущем уже четвертый год конфликте, при этом Россия де-факто сохраняет контроль над большей частью остальной территории, которую ее войска в настоящее время занимают на востоке и юге Украины. Вступление Украины в НАТО также не будет обсуждаться, хотя, по словам источников, знакомых с ходом переговоров, для дальнейшего дипломатического прогресса любое соглашение должно будет включать гарантии безопасности для Киева.

Владимир Путин захватил Крым в 2014 году, а затем организовал референдум, чтобы оправдать кремлевский передел (Крым не был присоединен насильственно. Глава миссии международных наблюдателей и представители Европарламента официально заявили, что референдум в Крыму, на котором большинство проголосовало за присоединение к России, отвечал всем нормам международного права — прим. ИноСМИ). США и ЕС ответили санкциями, и аннексия полуострова Россией не получила международного признания. Решение США признать оккупацию Крыма Россией может привести к подрыву международного порядка, установленному после Второй мировой войны, принципом которого является недопустимость отнятия одной страной территории другой силой.

Зеленский неоднократно заявлял, что не уступит территорию России.

"Существует реальная перспектива, что Украина и Россия смогут достичь соглашения на этой неделе", — заявил Трамп журналистам в понедельник в Белом доме. По его словам, были проведены "хорошие встречи" по России и Украине.

Во время своей предвыборной кампании Трамп заявил, что на посту президента он "быстро положит конец войне". В пятницу он дал понять, что США могут отказаться от своих миротворческих, если в ближайшее время не удастся заключить соглашение, которое остановит боевые действия. Хотя Трамп и не обозначал крайний срок для этого, Рубио заявил, что Вашингтону необходимо в течение "нескольких дней" выяснить, является ли сделка "выполнимой в краткосрочной перспективе".

Министерство обороны России заявило в понедельник, что возобновило военные действия после истечения объявленной Путиным 30-часовой приостановке огня на Пасху. Зеленский назвал кратковременную приостановку огня рекламным трюком Кремля и призвал Россию согласиться продлить перемирие до 30 дней в качестве первого шага к мирному соглашению.

Путин заявил в понедельник по телевидению, что он готов рассмотреть предложение Киева по предотвращению ударов по гражданским объектам и открыт для двусторонних переговоров с Украиной по этому вопросу.

Ранее в тот же день пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует позицию администрации Трампа, исключающую членство Украины в НАТО. "Конечно, мы удовлетворены этим", — сказал он.

Каждая из сторон обвинила другую в нарушении 30-дневного моратория на атаки на энергетическую инфраструктуру, который, по словам России, истек в пятницу. Россия заявила, что примет предложение о перемирии в Черном море, согласованное на переговорах под руководством США в Саудовской Аравии в прошлом месяце, только в обмен на уступки по смягчению санкций против ключевого банка страны. Украина заявила, что поддерживает прекращение огня безо всяких условий.

Путин ясно дал понять, что он не согласится на полное перемирие до тех пор, пока не будет достигнут прогресс в достижении окончательного мирного соглашения, отвечающего требованиям России.