Президент Дональд Трамп в беседе с журналистами заявил 21 апреля, что раскроет содержание своего плана мирного урегулирования на Украине через три дня.

NYP: США считают, что Украина готова на отказ от части территорий де-факто

Трамп собрался раскрыть план мирного урегулирования на Украине на этой неделе, пишет NYP. Подробности его постепенно всплывают – и, как говорят источники, Киев фактически согласен отказаться от претензий на утраченные территории.

Кейтлин Дорнбос (Caitlin Doornbos)

Вашингтон — Президент Трамп заявил в понедельник, что раскроет содержание своего плана мирного урегулирования на Украине на этой неделе. Он может подразумевать отправку в осажденную страну европейского контингента для обеспечения предложенного прекращения огня.

США рассчитывают, что Россия и Украина откликнутся на мирную инициативу после того, как Трамп в пятницу пригрозил прекратить участие Америки в переговорах о прекращении огня после нескольких месяцев дискуссий с обеими сторонами.

“Я расскажу вам все подробности в ближайшие три дня, — сообщил Трамп журналистам. — У нас состоялись очень хорошие встречи по Украине, России… Посмотрим, что из этого выйдет”.

Условия еще не утверждены окончательно, поскольку Киев и Москва еще обсуждают план, однако один высокопоставленный чиновник администрации сообщил New York Post, что в его может войти развертывание на Украине европейских войск в случае прекращения боевых действий.

“Самый сложный вопрос — это как будут выглядеть силы безопасности — мы называем их “силами устойчивости””, — сказал чиновник.

“Силы устойчивости — одна из гарантий безопасности, которых добиваются украинцы и, как мы надеемся, добьются”, — добавил он.

Также на повестке дня — отдельные миротворческие силы для наблюдения за прекращением огня, которые будут представлять собой “совместную комиссию” из россиян, украинцев и некой третьей страны, не входящей в НАТО, которая будет наблюдать за линией фронта и послужит гарантией, что обе стороны сложат оружие.

США также могут принять в этом участие — но не отправкой контингента, а как “денежная сила” вместе с третьей стороной, допустил чиновник.

Как ранее сообщила газета The Wall Street Journal, США также могут признать украинский Крым российским.

Первая администрация Трампа выступала против признания Крыма, который Россия присоединила в 2014 году. Этой же позиции придерживались все администрации США с момента аннексии. Киев ранее провел красную линию и заявил, что не намерен признавать сдачу территорий России.

Хотя редакция New York Post не смогла найти подтверждения из независимых источников, один высокопоставленный чиновник администрации в пятницу заявил, что Киев на переговорах с делегацией США на прошлой неделе больше всего беспокоила именно “земельная” часть грядущего соглашения, имея в виду признание оккупированных частей Украины суверенной территорией Москвы.

Чиновник сообщил, что Украина, по-видимому, “готова отказаться от 20% своей территории”, но “де-факто”, а не “де-юре”.

““Де-факто” означает, что мы признаем, что русские оккупировали эту землю, но не говорим, что Украина собирается распрощаться с ней навсегда, — объяснил чиновник. — “Де-юре” же означает признание, что русские забрали эту землю окончательно, и мы ее никогда больше не увидим”.

Подробности плана постепенно всплывают, однако пока неясно, как отреагируют стороны, поскольку Киев и Москва еще только изучают возможные условия и опровергают сообщения, что они, скорее всего, подпишут соглашение, чтобы не допустить выхода США из-за стола переговоров.

Высокопоставленный чиновник заявил, что министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что Украина “на 90%” согласна с предложенным США мирным соглашением, которое обсуждалось на прошлой неделе в Париже с госсекретарем Марко Рубио и специальными посланниками президента Стивом Уиткоффом и Китом Келлогом.

Однако сам Умеров на выходных опроверг источник New York Post, заявив телеканалу Sky News, что его ведомство “не принимает политических решений”.

“У нас есть ряд принципиальных позиций: мы поддержали предложение США о полном прекращении огня еще 11 марта, тогда как Россия не поддержала и продолжает ежедневные удары по украинским городам и инфраструктуре. В сложившихся условиях непонятно, как можно обсуждать прогресс диалога, не говоря уже о том, чтобы измерять его в процентах”, — заявил Умеров (удивительная "логика": они "подержали предложение США о полном прекращении огня", но все это время наносили удары по энергообъектам России. – Прим. ИноСМИ).

Однако именно он был одним из двух высокопоставленных украинских чиновников Киева на обсуждениях, ожидалось, что они отправятся домой и донесут об этом президенту Владимиру Зеленскому.

“Наш ключевой вопрос — как обеспечить, чтобы предложение о прекращении огня сработало и надежно контролировалось, — сказал он. — Мы продолжаем конструктивный диалог с нашими американскими партнерами и всецело стремимся к прекращению конфликта”.

Россия, тем временем, еще не обозначила, насколько серьезно она относится к мирному соглашению. Ранее она откладывала попытки Трампа заключить перемирие более чем на месяц. Уиткофф попытается переломить ситуацию, озвучив, по словам чиновников, “последнее и самое выгодное предложение” с перспективой частичного снятия санкций.

Президент России Владимир Путин в понедельник заявил, что Кремль “проанализирует опыт” тридцатичасового пасхального перемирия, которое объявил на минувших выходных и сам же неоднократно нарушал (и опять плохо с логикой: он лишь призвал не оставлять безнаказанными нарушения с украинской стороны. – Прим. ИноСМИ), прежде чем брать на себя обязательства по более длительному перерыву в боевых действиях в соответствии с призывами Трампа и Зеленского.

“Но мы должны подумать, конечно, и внимательно все оценить, посмотреть на результаты. Я ведь, если вы обратили внимание, и сказал с самого начала, когда встречался с начальником Генерального штаба, что мы посмотрим, каков будет опыт объявления пасхального перемирия”, — заявил Путин о прекращении огня, которое Москва [по утверждению Украины] нарушила более 3 000 раз (в понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной, но об этом NYP не упоминает. – Прим. ИноСМИ).

Трамп заявил в воскресенье о своей готовности работать как с Москвой, так и с Киевом, если они согласятся прекратить боевые действия.

“Надеюсь, Россия и Украина договорятся на этой неделе. После этого обе смогут начать большой бизнес с процветающими США и заработать целое состояние”, — написал он у себя в соцсетях.

В то же время Россия в понедельник ратифицировала соглашение о стратегическом партнерстве с Ираном, пообещав укреплять экономическое, военное и политическое партнерство с Тегераном.

Администрация Зеленского на запрос о комментарии не откликнулась.