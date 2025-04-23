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Военное обозрение

По 20 единиц в месяц: на Украине налажено производство и поставка в войска САУ «Богдана» натовского калибра

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Источник изображения: topwar.ru

Сводная стрелковая бригада «Хищник» Департамента патрульной полиции Украины была оснащена новейшими 155-мм самоходными артиллерийскими установками «Богдана» украинского производства. Фотографии новой техники появились на официальной странице подразделения в соцсетях.

При этом данное формирование, созданное для участия в боевых действиях в составе украинской армии, стало не первым подразделением, получивших на вооружение перспективные украинские САУ натовского калибра. Ранее сообщалось о поставках данных изделий и в другие бригады ВСУ.

По данным производителя, стоимость одной такой установки составляет 2,8 млн евро. Производственные мощности позволяют выпускать более двадцати «Богдан» ежемесячно.

В то же время, как пишут украинские СМИ со ссылкой на заявления представителей тылового командования, цена за одну такую пушку варьируется от 2,3 до 2,8 млн евро. Вероятно, это зависит от используемого шасси.

Стоит напомнить, что параллельно украинская оборонная промышленность ведет работы над прицепным вариантом орудия – «Богдана-Б», первые образцы которого уже поступили в 47-ю артиллерийскую бригаду.

В текущей модификации прицепное орудие использует лафет от советской пушки «Гиацинт-Б», что позволило ускорить процесс разработки. Однако уже в этом году система может получить полностью новый лафет украинского производства.

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Украина
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