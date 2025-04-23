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Военное обозрение

Генерал ВСУ: Польша планирует значительно увеличить войска территориальной обороны за счёт проживающих в стране украинцев

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Источник изображения: topwar.ru

Польша намерена увеличить силы территориальной обороны за счет привлечения в них иностранцев, в частности украинцев и белорусов, проживающих на территории страны. Об этом заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос.

Польские власти планируют внесение изменения в законодательство страны, намереваясь привлечь к службе в силовых структурах проживающих в Польше украинцев и белорусов на фоне нежелающих служить поляков. В ближайшее время будет рассмотрен законопроект, разрешающий украинцам и белорусам служить в полиции, следом за ним будет рассмотрен законопроект о территориальной обороне.

(...) первый законопроект уже ждет месяц в польском сенате. Это касается разрешения служить в польской полиции украинцам и белорусам, проживающим в Польше.

— заявил Кривонос.

По данным польского правительства, сегодня из украинцев, проживающих в Польше, можно сформировать 25-30 бригад территориальной обороны. Планируется, что вступившие в польские военные формирования украинцы получат послабления в налогах, что должно их неплохо замотивировать.

Следующее, что хотят реализовать польские политики, – это способность заинтересовать и привлечь к возможной службе в рядах территориальной обороны Польши украинцев. Это позволит абсолютно спокойно обучить до 25-30 бригад, которые достаточно сильно усилят обороноспособность Польши. У них сейчас 27, а здесь еще дополнительно 25.

— добавил генерал.

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Польша
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