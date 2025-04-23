Войти
Военное обозрение

«И летят быстрее, и жужжат иначе»: в Одессе обсуждают удар «новыми» дронами по военным объектам

140
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украинские медиа обсуждают ночные прилёты по объектам в Одессе. Напомним, что в результате прилётов нескольких дронов по НИИ «Шторм» это предприятие было объято пожаром. При этом на Украине обсуждается то, что перед этим небезызвестный участник расстрела людей в одесском Доме профсоюзов (теперь нардеп ВРУ) А. Гончаренко (внесён в список террористов и экстремистов в РФ) посредством своих информационных ресурсов «навёл российские дроны на предприятие ВПК». Речь идёт о публикациях Гончаренко о том, как на «Шторме» идёт активная военно-промышленная деятельности.

Однако обсуждается не только это.

Очевидцы ударов делятся в сети своими наблюдениями, согласно которым «российские дроны и летят быстрее, и звук у них уже другой – более «высокий».

Из сообщений жителей Одессы:

Летят явно быстрее, чем те, что были раньше.
У этих беспилотников и звук другой - жужжат иначе.
Понятно – что-то новенькое применили.


В украинских медиа обсуждают и то, что на один объект обычно пикировали сразу несколько дронов, взрываясь с короткими промежутками времени. При этом из работы ПВО – только хаотичная пальба из стрелкового оружия с «минимальным успехом».

Напомним, что ранее на Украине заявили о намерении создать свою «армию дронов». И нужно признать, что дроны противника в последнее время стали добираться и до тех городов, которые находятся на значительном расстоянии от линии фронта. Среди примеров – Казань, Уфа, Шуя, Астрахань, Грозный, Самара.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.04 01:06
  • 1
Ответ на "В США оценили способность России сбить B-21"
  • 23.04 00:31
  • 8560
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.04 18:02
  • 0
Ответ на "Кто слишком долго ищет врагов, в конце концов, их находит"
  • 22.04 17:14
  • 0
Кто слишком долго ищет врагов, в конце концов, их находит
  • 22.04 16:53
  • 0
Балканский форпост
  • 22.04 10:55
  • 1
Украинский ТГ-канал пишет, что в Кремле якобы уже подготовили списки возможных объектов Украины для нанесения удара «Орешником»
  • 22.04 01:50
  • 0
По поводу "Стало известно о планах доверить SpaceX создание «Золотого купола» для США"
  • 21.04 21:27
  • 0
Да при чем тут танки, господи! Ответ на "Все украинские танки почти уничтожены: сможет ли западная помощь спасти положение? (19FortyFive, США)"
  • 21.04 21:02
  • 0
Ответ на "Чиновник США: Украина “на 90%” готова согласиться на мирное предложение США — теперь дело за Россией (New York Post, США)"
  • 21.04 18:33
  • 0
Ответ на ""Украине не нужны русскоязычные регионы": США готовы признать новые границы (The Wall Street Journal, США)"
  • 21.04 14:23
  • 1
Почему Россия отнюдь не обречена (The National Interest, США)
  • 21.04 14:20
  • 24
Военкор: без десантных операций мощного прорыва обороны ВСУ российской армией можно не ждать
  • 21.04 08:17
  • 1
Стало известно о планах доверить SpaceX создание «Золотого купола» для США
  • 21.04 07:30
  • 3
19FortyFive: США могут забыть о F-47, поскольку Китай строит один истребитель-«невидимку» за другим
  • 21.04 01:41
  • 1
«Хаска-10» готова к серийному выпуску и работе в Арктике