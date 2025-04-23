Источник изображения: topwar.ru

Украинские медиа обсуждают ночные прилёты по объектам в Одессе. Напомним, что в результате прилётов нескольких дронов по НИИ «Шторм» это предприятие было объято пожаром. При этом на Украине обсуждается то, что перед этим небезызвестный участник расстрела людей в одесском Доме профсоюзов (теперь нардеп ВРУ) А. Гончаренко (внесён в список террористов и экстремистов в РФ) посредством своих информационных ресурсов «навёл российские дроны на предприятие ВПК». Речь идёт о публикациях Гончаренко о том, как на «Шторме» идёт активная военно-промышленная деятельности.

Однако обсуждается не только это.

Очевидцы ударов делятся в сети своими наблюдениями, согласно которым «российские дроны и летят быстрее, и звук у них уже другой – более «высокий».

Из сообщений жителей Одессы:

Летят явно быстрее, чем те, что были раньше.

У этих беспилотников и звук другой - жужжат иначе.

Понятно – что-то новенькое применили.

В украинских медиа обсуждают и то, что на один объект обычно пикировали сразу несколько дронов, взрываясь с короткими промежутками времени. При этом из работы ПВО – только хаотичная пальба из стрелкового оружия с «минимальным успехом».

Напомним, что ранее на Украине заявили о намерении создать свою «армию дронов». И нужно признать, что дроны противника в последнее время стали добираться и до тех городов, которые находятся на значительном расстоянии от линии фронта. Среди примеров – Казань, Уфа, Шуя, Астрахань, Грозный, Самара.