Трамп предвидит возможность заключения мирного соглашения между Россией и Украиной в течение нескольких дней (Daily Mail, Великобритания)

DM: Трамп видит возможность заключения соглашения по Украине на этой неделе

Россия и Украина могут заключить мирное соглашение "на этой неделе", цитирует Дональда Трампа Daily Mail. По мнению президента США, это окажет прямое влияние на американский бизнес и мировую экономику.

Наташа Андерсон (Natasha Anderson)

Дональд Трамп оптимистично заявил, что Россия и Украина могут заключить мирное соглашение "на этой неделе", что, по его мнению, окажет прямое влияние на американский бизнес и мировую экономику. Вчера вечером Трамп в своей социальной сети Truth Social написал обнадеживающий пост: "Надеюсь, Россия и Украина достигнут соглашения на этой неделе. Тогда обе стороны начнут вести крупный бизнес с Соединенными Штатами Америки, которые процветают, и заработают состояние".

Трамп неоднократно заявлял о своем стремлении к миру, однако президент России Владимир Путин, похоже, тянет время, вероятно, пытаясь добиться новых уступок. Россия запустила ракеты и беспилотники по целям на Украине сегодня рано утром, заставив проснуться Киев и восточную часть страны, через несколько часов после того, как закончился однодневный пасхальный режим прекращения огня, объявленный Путиным. Сообщений о раненых или серьезных разрушениях в результате атак не поступало, сообщили региональные украинские чиновники в социальных сетях. Масштаб атаки не удалось выяснить.

Киев и Москва обвинили друг друга в тысячах обстрелов, нарушающих перемирие, которое, как заявил Кремль в воскресенье, продлеваться не будет. В Вашингтоне заявили, что будут рады продлению перемирия, а Владимир Зеленский несколько раз подтверждал готовность Украины приостановить удары на 30 дней в условиях военных действий. В пятницу Трамп и его госсекретарь Марко Рубио сообщили, что США откажутся от усилий по достижению мира, если в ближайшее время не появятся явные признаки прогресса в этом направлении.

Трамп продолжает отстаивать возможность заключения мирного соглашения, причем в его плане, как сообщается, четко оговаривается, что США признают присоединенный Кремлем Крым российской территорией. США не признают Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области российскими, пишет The Wall Street Journal. Однако эти регионы не будут возвращены Украине, а останутся под контролем ВС РФ. Ранее Трамп сообщил, что в ходе переговоров обсуждался вопрос о "разделе определенных активов" между Россией и Украиной.

Подразумевается, что, согласно идее Трампа, Запорожская атомная электростанция — крупнейшая в Европе — станет нейтральной территорией под контролем США. Россия также добивается гарантий того, что Украине будет запрещено вступать в НАТО. Предложение Трампа не предусматривает запрета на военную поддержку Украины со стороны Запада или развертывание европейских сил в регионе. Несмотря на оптимизм Трампа по поводу скорого заключения мирного соглашения, Путин, который начал СВО России на Украине в феврале 2022 года и который в субботу приказал прекратить все военные действия вдоль линии фронта до полуночи по московскому времени в воскресенье, не отдал приказа о продлении 30-часового пасхального перемирия.

"Других указаний не было", — цитирует пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова российское государственное информационное агентство ТАСС, отвечая на вопрос о возможности продления режима прекращения огня. Сегодня утром ВВС Украины сообщили, что за ночь Россия выпустила 96 беспилотников и три ракеты по территории Украины, нанеся ущерб Харьковской, Днепропетровской и Черкасской областям. Подразделения ПВО Украины сбили 42 российских беспилотника, а еще 47 дронов были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, говорится в сообщении украинских ВВС в Telegram. Подробностей о выпущенных ракетах не приводится.

В то время как на востоке Украины с нескольких минут после полуночи в понедельник была объявлена воздушная тревога, которая еще не отменена, по данным украинских ВВС, Киев и центральные регионы были приведены в состояние боевой готовности около часа ночи. Сообщений об ударах по украинской столице не поступало, но официальные лица в портовом городе Николаеве заявили, что он подвергся ударам российских ракет. Сообщений о разрушениях не поступало. Воронежская область России, граничащая с Украиной, в течение двух часов находилась под угрозой воздушных нападений, а Курская и Белгородская области также подвергались кратковременной ракетной опасности, сообщили региональные власти. Хотя в воскресенье на Украине не звучали предупреждения о воздушных атаках, украинские войска сообщали о почти трех тысячах нарушений российского режима прекращения огня, причем наиболее сильные атаки и обстрелы наблюдались на Покровском участке линии фронта, сказал Зеленский ранее в понедельник (российские войска строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, подчеркнули в Минобороны. При этом ВСУ продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с использованием беспилотников по позициям российских войск. Всего российское ведомство зафиксировало 4900 нарушений режима перемирия.– Прим. ИноСМИ).

Министерство обороны России заявило в воскресенье, что украинские войска 444 раза открывали огонь по российским позициям, и сообщило, что насчитало более 900 атак украинских беспилотников, а также заявило, что среди гражданского населения есть погибшие и раненые. Всего через несколько часов после объявления о прекращении огня Путин в субботу посетил пасхальную службу в московском Храме Христа Спасителя, которую вел патриарх Кирилл, глава Русской православной церкви и решительный сторонник Путина и СВО на Украине. Путин не сообщил никаких подробностей о том, как будет осуществляться контроль за прекращением огня, будет ли он распространяться на авиаудары или на продолжающиеся круглосуточно наземные бои.

Его заявление прозвучало после того, как в пятницу Трамп заявил, что переговоры между Украиной и Россией "идут полным ходом", и настаивал на том, что ни одна из сторон не "играет" с ним в его стремлении положить конец изнурительным трехлетним боям. В воскресенье в государственном департаменте заявили, что США привержены "полному и всеобъемлющему прекращению огня". Там отметили обнадеживающие дискуссии, состоявшиеся на прошлой неделе в Париже о перспективах мира на Украине, которые Рубио передал в звонке своему российскому коллеге Сергею Лаврову. В воскресенье Зеленский обвинил Россию в создании ложной видимости соблюдения пасхального перемирия, заявив, что Москва якобы продолжала наносить удары после того, как Путин объявил об одностороннем временном перемирии. "Российская армия пытается создать общее впечатление о прекращении огня, но в некоторых местах она не оставляет отдельных попыток наступать и наносить потери Украине", — написал Зеленский в посте в соцсети X рано утром в воскресенье.

В более поздних публикациях Зеленский утверждал, что, несмотря на заявление Украины о симметричном подходе к действиям России, "сохраняется тенденция увеличения числа случаев использования российскими войсками тяжёлого вооружения". Он отметил, что несколько украинских военнослужащих были убиты в результате российской засады в воскресенье в Донецкой области, и заявил, что виновные российские военнослужащие будут "уничтожены". В прошлом месяце Путин поклялся "добить" Украину, стоя на борту новой российской атомной подводной лодки во время визита на арктическую военно-морскую базу. Выступая перед подводниками, Путин гордо заявил: "Я совсем недавно говорил, что мы их "дожмем", есть основания полагать, что мы их добьем".