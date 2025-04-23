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Военное обозрение

«Появился в небе над Львовом»: Киев получил первый из двух обещанных Швецией самолётов ДРЛО ACS 890

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Источник изображения: topwar.ru

Киев получил первый из двух обещанных Швецией самолетов дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW&C (ACS 890), он был замечен над территорией Западной Украины. Об этом сообщает турецкая пресса.

Первый самолет ДРЛО ACS-890 прибыл на Украину и уже совершил тестовый полет, появившись в небе над Львовом. Как сообщали местные жители, самолет в течение некоторого времени кружил не только над городом, но совершал полеты в разных направлениях, практически долетев до Тернополя. Как предполагается, в ходе вылета тестировалась аппаратура.

Когда прибудет второй аналогичный самолет, пока информации нет, ранее шведы заявили, что поставка ACS-890 на Украину будет произведена, как только Киев получит модернизированные истребители F-16, способные взаимодействовать с самолетами ДРЛО. Как до этого сообщалось, шведские самолеты ДРЛО имеют неподвижную РЛС PS-890 AESA, способную обнаруживать корабли, самолеты и ракеты на расстоянии до 300-400 километров, находясь на высоте 6100 метров. Самолет может находиться в воздухе 5 с половиной часов. Предполагается, что Киев будет их использовать для борьбы с российскими ракетами и дронами-камикадзе.

Шведы еще в мае прошлого года обещали Зеленскому два самолета дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW&C (ACS 890), они вошли в очередной пакет военной помощи для киевской хунты. Также Швеция обещала обучить украинских пилотов, операторов бортового оборудования и обслуживающий персонал.

Где будут базироваться эти самолеты, пока не ясно, возможно, что Киев попытается спрятать их на аэродромах Польши, хотя возможен вариант и с размещением на Западной Украине.

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Страны
Польша
Украина
Швеция
Продукция
F-16
Saab 340
Компании
Navantia
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