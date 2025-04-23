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ТАСС

Корабли ВМФ России и ВМС Республики Бангладеш провели учения в Индийском океане

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Пост управления корвета Тихоокеанского флота «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»
Пост управления корвета Тихоокеанского флота «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

В составе отряда российских кораблей действовали корветы "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и средний морской танкер "Печенга"

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) и ВМС Республики Бангладеш отработали задачи совместных военно-морских учений в Индийском океане, сообщили в пресс-службе ТОФ.

"Экипажи кораблей Тихоокеанского флота завершили программу делового захода в порт Читтагонг Народной Республики Бангладеш. В ходе пребывания в дружественной стране стороны договорились провести совместные военно-морские учения типа PASSEX", - сказали в пресс-службе.

В ТОФ также проинформировали, что корабли ВМФ России и ВМС Народной Республики Бангладеш вышли в акваторию Индийского океана. В составе отряда российских кораблей действовали корветы "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и средний морской танкер "Печенга". От ВМС Республики Бангладеш к учениям привлекались фрегат "Умар Фарук", корвет "Проттой" и большой патрульный корабль "Дурджой".

В пресс-службе флота уточнили, что в назначенном районе экипажи провели тренировки по связи и совместному тактическому маневрированию. В вечернее время моряки России и Бангладеш осуществили передачу команд управления и взаимодействия в режиме радиомолчания, используя световую азбуку. Также совершенствовались практические навыки по пополнению запасов воды и топлива на ходу от среднего морского танкера "Печенга".

После отработки задач учений российские корабли продолжили выполнение задач дальнего похода, добавили в пресс-службе ТОФ. 

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Бангладеш
Индия
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Проекты
20380 Корвет-1
Военные учения
ТОФ
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