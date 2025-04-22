Лондон и Брюссель встретят соразмерный отпор при попытках организовать морскую блокаду России - помощник президента РФ Патрушев

В случае необходимости безопасность российского судоходства обеспечит ВМФ РФ

Москва. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Планы Великобритании, ряда стран Евросоюза устроить России морскую блокаду встретят адекватный и соразмерный ответ Москвы, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.

"Очевидно, что вызовы и угрозы на морях для России сегодня не просто присутствуют, но во многом усиливаются. Коллективный Запад уже не стесняется открыто говорить о намерениях изгнать оттуда наше судоходство, а озвучиваемые, например, британцами и некоторыми есовцами санкционные планы вообще начинают напоминать морскую блокаду", - сказал Патрушев в интервью, которое публикует в понедельник газета "Коммерсант".

Эти меры, подчеркнул Патрушев, "будут встречать адекватный и соразмерный отпор".

"Если же дипломатические или правовые инструменты не возымеют действие, то безопасность российского судоходства будет готов обеспечить наш ВМФ. Горячим головам в Лондоне или Брюсселе нужно это четко понимать", - заявил Патрушев, являющийся председателем Морской коллегии РФ.

Отметив, что "после распада социалистического лагеря на морях и в военном, и в экономическом плане доминировали американцы и европейцы", Патрушев подчеркнул, что "коллективный Запад скорее почивал на лаврах, чем шел в ногу со временем".

"В тех же США судостроение постепенно деградировало, закрывались верфи, не поддерживалось воспроизводство кадрового потенциала, усиливалось технологическое отставание. А вот конкуренты Запада, прежде всего Китай, работали на опережение, хотя и начинали с очень скромных стартовых позиций. В итоге сегодня именно КНР является морской экономической державой номер один в мире, да и в военно-морском плане Пекин уже наступает американцам на пятки. Полагаю, что именно эту ситуацию и хочет исправить администрация Дональда Трампа", - сказал Патрушев.

Отвечая на вопрос, какие решения Трампа в морской деятельности привлекли его особое внимание, Патрушев отметил, что в указе "О восстановлении морского господства Америки" провозглашаются задачи по пересмотру финансового обеспечения морской деятельности, повышению конкурентоспособности судов под флагом США и построенных в Америке, восстановлению судостроительной и смежных отраслей промышленности, расширению и укреплению кадрового состава.

"В этих целях указом предписывается в течение 210 дней разработать "План действий в морской сфере". Кроме того, в течение 180 дней со дня подписания указа предусмотрена подготовка схемы использования бюджетных средств и частного капитала, который будет направляться на развитие кораблестроения для ВМС США и гражданского судостроения, судоремонтных и логистических мощностей, совершенствования цепочек поставок судового оборудования, на обучение и стимулирование кадров. Наконец, в течение 90 дней также должна быть проведена инвентаризация всех имеющихся в США государственных программ, связанных с национальной морской деятельностью", - сказал помощник президента РФ.

Он также заметил, что кроме этого указа Трамп принял целый ряд решений в данной области.