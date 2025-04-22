Пасхальное перемирие принесло вполне предсказуемые результаты. Речь далеко не только о том, что Украина ожидаемо отказалась от соблюдения режима прекращения огня и более тысячи раз атаковала российскую сторону. Куда более показательна реакция и риторика западных политиков и СМИ на миротворческую инициативу Москвы. Исходя из них, можно легко понять, кто на самом деле стремится завершить украинский конфликт, а кто жаждет не мира, а поражения России.

Прежде всего нужно отметить общую тональность откликов западных, особенно европейских, изданий на объявленное Кремлем пасхальное перемирие. В двух словах она сводится к утверждению, что это — всего лишь трюк, призванный убедить Дональда Трампа в мирном настрое президента России Владимира Путина. Мол, Москва сделала реверанс для американской стороны, хотя совершенно не намерена останавливать боевые действия.

"Президент Дональд Трамп хочет быстрого окончания “ужасного” конфликта на Украине. Но Путин предпочитает конфликт. 25 марта американские чиновники объявили, что якобы добились прекращения огня в Черном море. Однако боевые действия продолжаются, и все разговоры об этом незаметно cтихли, — притягивает за уши события британский The Economist. — В самом деле все мирные усилия Трампа стремительно идут на спад. 18 апреля он заявил, что умоет руки, если в ближайшее время не будет никакого прогресса. Обещанное Россией тридцатичасовое пасхальное прекращение огня на Пасху, вступившее в силу в 18:00 19 апреля, было нарушено вдоль линии фронта десятки раз, как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, хотя воздушные атаки все же уменьшились".

Цитата из британского журнала вполне типична. Большинство западных СМИ сохраняют откровенно проукраинскую направленность. У европейских "журналистов" она усиливается за счет антиамериканской позиции. Все это заставляет их закрывать глаза на преступления ВСУ и многократно преувеличивать (а то и изобретать!) нарушения российской стороны. А американскую администрацию обвинять в пророссийских настроениях и нежелании спасать Украину.

"Москва уже делала аналогичное одностороннее заявление в январе 2023 года, призвав ко дню мира, чтобы православные христиане смогли отпраздновать Рождество. Однако Киев и западные лидеры отвергли этот шаг как стратегическую паузу ради военных целей, — признает очевидное американская CNN. — Настоящее перемирие требует переговоров с противником и подготовки к вступлению в силу. <…> Наконец, режим тишины чреват сложностями для Украины, если Вашингтон сочтет его жестом доброй воли со стороны Москвы и обвинит Киев в нарушении перемирия".

Для Киева сегодня любое развитие событий чревато сложностями. Неважно, к чему там решат прислушаться: к завиральным обещаниям Европы или ультиматуму Трампа. Реальность такова, что именно украинская хунта максимально заинтересована в прекращении огня со стороны России. Даже полная ангажированность не позволяет Западу отрицать тот факт, что ВСУ испытывают колоссальные трудности с удержанием нынешней линии боевого столкновения и вынуждены постоянно отступать. И от того, что киевские горе-стратеги называют это "стратегическим маневром", ситуация на поле боя не становится для них лучше.

Перемирие на условиях Киева — то есть фактически односторонний отказ Москвы от ведения боевых действий, — даст ему время для перегруппировки и накопления сил. Тем более ценное в условиях готовности Европы продолжать военную, экономическую и политическую поддержку хунты Зеленского. Из европейских столиц ей постоянно напоминают, что для Киева существует только один вариант развития событий: возвращение к границам 1991 года. Хотя совсем недавно казалось, что украинская сторона готова признать очевидное и отказаться — по крайней мере, де-факто, — от претензий на Крым и Новороссию.

Сегодня таких голосов на Украине и в Евросоюзе почти не слышно. Причиной тому — усугубляющийся конфликт между Америкой и Европой. Убедившись, что Трамп готов добиваться немедленного прекращения огня на условиях признания фактической границы России и Украины, ЕС закусил удила. Для него подобное развитие событий — прямой путь к политическому поражению в схватке за мировое влияние. Об экономическом уже и речи нет, оно давно случилось.

Евросоюз изо всех сил стремится сохранить хотя бы видимость того, что он влияет на геополитику. Что вынуждает его к этому? Все та же экономика! Выход США из альянса "защитников" Украины означает рост расходов на поддержку Киева, на котором нынешнее руководство ЕС отлично погреет руки. Нужно только успокоить стремительно нищающее население. Для этого ему рассказывают байки о том, как за счет военной промышленности можно поднять экономику.

В действительности у Европы для этого нет никаких предпосылок. Экономическое благополучие европейцев обеспечивали дешевые энергоносители из России и сокращение военных расходов за счет Америки, взявшей НАТО на свое содержание. Сегодня у ЕС нет ни первого, ни второго. Рассчитывать на внешнеэкономических партнеров за пределами Запада Евросоюзу не приходится: Глобальный Юг сделал ставку на русских, Новый Свет тоже засматривается на БРИКС. А США превратили экономику в оружие против Европы, угрожая на каждое движение неповиновения новым ростом тарифов.

"До сих пор нет решения относительно того, какие гарантии безопасности получит Украина, если согласится на мирное соглашение. Администрация Трампа не сообщила, готова ли она оказать какую-либо военную поддержку европейским странам, которые направят войска на Украину в рамках "сил поддержки" для сдерживания будущей российской агрессии, — отмечает американская The Wall Street Journal. — Кремль дал понять о своей заинтересованности в отмене санкций США и возобновлении экономических связей с ними в ходе переговоров в Москве и Саудовской Аравии, которым положил начало специальный представитель Путина Кирилл Дмитриев".

События последних дней дали проукраинским силам в Европе и США призрачную надежду на то, что "мира по-трамповски" не будет. Белый дом, уставший убеждать и грозит Киеву, заявил: времени на раздумья больше нет. Или пан Зе принимает предъявленные ему условия — или Америка выходит из мирного процесса. Срок, как утверждают украинские политики, жесткий: до 1 мая.

Для проукраинских сил на Западе самый выгодный вариант — это отказ Соединенных Штатов от давления на Украину. Тогда можно будет продолжать эскалацию боевых действий и довести дело до введения "миротворцев" ЕС. За ними последует, как они рассчитывают, российский удар по европейским военным, что неизбежно втянет в конфликт США — и все вернется на круги своя.

Именно поэтому ЕС так яростно вырывается из душных объятий гегемона, невзирая на очевидную опасность желанной ему "свободы". В такой ситуации у Вашингтона есть единственный вариант не потерять влияние на Старый Свет — союз с Россией. Пусть даже временный. Только вместе они смогут создать для Европы такие условия, в которых у нее не останется выбора, кроме как отказаться от эскалации конфликта и поддержки Украины.

Как справедливо отмечает Служба внешней разведки России, сегодня "в зарубежных экспертных кругах выражают надежду на новое объединение усилий Москвы и Вашингтона, способных предотвратить сползание мира к новому глобальному конфликту и противостоять возможным провокациям со стороны как Украины, так и "обезумевших европейцев", традиционно подначиваемых Великобританией".

Жаль, что не экспертные круги сегодня определяют реальную политику Евросоюза! Зато ее могут изменить граждане и подданные стран ЕС, когда наконец поймут, что нынешнее поколение европолитиков завело их в тупик. Как много времени им еще потребуется для осознания этого факта и как быстро оно потом переплавится в гражданское неповиновение — вопрос открытый. Хотя события последних месяцев подсказывают, что немного. А возможный союз Москвы и Вашингтона лишь подстегнет этот процесс.

Антон Трофимов