Испанский генерал возглавит Еврокорпус на фоне дискуссии об отправке солдат на Украину (El País, Испания)

El País: следующим командующим Еврокорпусом станет испанский генерал Ласаро

Принято решение, что следующим командиром Еврокорпуса будет испанец, пишет El País. Этому подразделению хотят поручить руководство развертыванием "миротворческой миссии", которую европейцы надеются отправить на Украину. Что вряд ли случится – Россия категорически против.

Велен Домингес Севриан (Belén Domínguez Cebrián), Мигель Гонсалес (Miguel González)

Арольдо Ласаро, который в июне покидает пост командующего десятитысячным контингентом "голубых касок" в Ливане — главный кандидат на высокую должность.

Испания готовится возглавить Еврокорпус — воинское подразделение, которое все чаще называют прообразом будущей европейской армии. Трехзвездный генерал испанской армии на два года возьмет на себя командование штабом тактических операций Еврокорпуса. Этот штаб расположен во французском Страсбурге, в самом сердце Евросоюза. Это место, где река Рейн, разделявшая в первой половине XX века двух врагов — Германию и Францию, олицетворяет объединение Старого Света после Второй мировой войны.

В сентябре место поляка Петра Блазеуша займет испанский офицер. Хотя окончательное решение пока не принято, наиболее подходящим кандидатом на эту должность остается генерал-лейтенант Арольдо Ласаро, который в июне должен покинуть пост командующего Временными силами ООН в Ливане. С февраля 2022 года генерал Ласаро является главнокомандующим миротворческим контингентом численностью 10 000 человек (включая около 650 испанцев), размещенным к северу от "голубой линии", которая служит границей Ливана и Израиля.

Их задача — следить за прекращением огня между шиитской группировкой "Хезболла" и израильской армией. Мандат Ласаро является одним из самых сложных среди всех миссий ООН, поскольку генералу приходится работать в условиях постоянных перестрелок и вторжений Израиля. Последний до сих пор контролирует пять населенных пунктов на территории Ливана, и "голубые каски" прикладывают немало усилий, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.

Под командованием испанского генерала Европейский корпус в ближайшие месяцы может также быть задействован для руководства развертыванием миротворческой миссии на Украине. Ее планируется организовать для мониторинга возможного соглашения о прекращении огня между Москвой и Киевом. Однако военные источники указывают, что генеральный штаб этой гипотетической операции, скорее всего, возглавят французские и британские военные, которые проявляют наибольшую активность в ее реализации. У Еврокорпуса богатый опыт выполнения подобных задач под флагами НАТО и ЕС — в Боснии и Герцеговине, Косово, Афганистане, Мали и Центральноафриканской Республике.

Еврокорпус был создан на саммите в Ла-Рошели в 1992 году французом Франсуа Миттераном и немцем Гельмутом Колем. В настоящее время он объединяет шесть стран-членов: Германию, Бельгию, Испанию, Францию, Люксембург и Польшу. Кроме того есть пять ассоциированных стран: Греция, Италия, Румыния, Турция и Австрия. Генерал примет командование базой в Страсбурге, в функционирование которой Испания вносит 21% годового бюджета (13 миллионов евро) и военного персонала (в общей сложности почти 1000 человек). Развертываемый штаб способен командовать армейским корпусом численностью до 65 000 солдат и офицеров.

В ближайшие месяцы должно быть принято решение, следует ли передать под командование Еврокорпуса боевые группы ЕС — небольшие сухопутные подразделения, которые Брюссель считает необходимыми для быстрого и "хирургического" вмешательства. Они никогда не использовались в реальных боевых действиях с момента своего создания в 2008 году. До сих пор страны – члены корпуса самостоятельно управляли этими боевыми группами, что приводило к определенным расхождениям с учетом разницы в бюджетах и политических установках государств. "Это решение сделает Еврокорпус сильнее", — такое мнение высказал один кадровый полковник сухопутных войск. Между тем привлечение боевых групп должны будут в каждом конкретном случае одобрить страны-участницы.

За последние недели испанское правительство предприняло ряд шагов в отношении Еврокорпуса, который призван стать гарантом безопасности и стабильности всего Евросоюза. [Министр обороны Испании] Маргарита Роблес посетила его штаб-квартиру 15 марта, став первым министром обороны страны, приехавшим туда с официальным визитом. В это время ее коллеги проводили встречу, чтобы обсудить возможную миссию на Украине. Эта миссия будет организована при условии, что детали будущего мирного соглашения или прекращения огня между Москвой и Киевом прояснятся и будут включать в себя гарантии безопасности для европейских стран, в том числе Испании. Вскоре после этого, 19 марта, польский командующий Еврокорпуса Петр Блазеуш прилетел в Мадрид и встретился с высшим испанским военным командованием.