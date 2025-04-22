Украинский ТГ-канал пишет, что в Кремле якобы уже подготовили списки возможных объектов Украины для нанесения удара «Орешником»

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ВС РФ уже в обозримом будущем могут нанести удар по объектам на Украине с использованием новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Об этом пишет украинский ТГ-канал «Легитимный» со ссылкой на собственные источники.

Согласно заявлению неназванного собеседника авторов материала, российское военно-политическое руководство уже дважды могло применить данное вооружение после удара по «Южмашу». Однако от этого президента РФ Владимира Путина якобы отговорил Дональд Трамп.

Между тем, источник ТГ-канала сообщает, что в Кремле якобы уже подготовили списки возможных объектов Украины для нанесения удара «Орешником». При этом, с его слов, ВС РФ якобы уже располагают 6-8 подобными комплексами. Кто и как посчитал, неизвестно...

Что касается сроков потенциальной атаки, в материале говорится, что она может произойти уже в мае-июне. Всё будет зависеть от предстоящих переговоров. Собеседник авторов канала пояснил, что, если договорённости о прекращении огня не будут достигнуты и американская администрация выйдет из дипломатического процесса, то произойдет резкая эскалация текущего конфликта.

Именно тогда в Кремле и примут решение нанести удар или серию ударов «Орешником». Потенциальными целями, как пишет ТГ-канал, на Украине могут стать крупные переправы, туннели, аэродромы, военные части и прочая инфраструктура ВСУ.