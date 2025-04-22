Ожесточенные споры и ставки властей: почему в армии ФРГ не хватает солдат - Мнения ТАСС

Вячеслав Филиппов — о состоянии Бундесвера и о том, решат ли миллиардные вливания кадровую проблему

За последние 15 лет численность активных военнослужащих Германии сократилась с 250 тыс. до примерно 181 тыс. человек. Из-за нехватки личного состава, как писала газета Bild, Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) даже вынужден прибегать к услугам частных охранных предприятий (ЧОП) для охраны своих объектов.

При этом, учитывая обязательства страны в НАТО, армии требуется не менее 460 тыс. активных военных и резервистов, указывал ранее генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер.

Нехватка, о которой спорят политики

В настоящее время в германском резерве числятся примерно 160 тыс. человек. То есть образуется нехватка около 119 тыс. военных. И это несмотря на разговоры о "переломном" с точки зрения повышения обороноспособности страны времени и создании многомиллиардного фонда для Бундесвера. Так, несмотря на некоторое увеличение числа новобранцев, к концу 2024-го численность военных Бундесвера за год снизилась примерно на 350 человек — с около 181 500 до 181 150.

В то же время, согласно планам Минобороны, до 2031 года их численность должна достигнуть 203 тыс., а в свете развития отношений Европы с США и того больше.

Для сравнения: во время холодной войны Бундесвер располагал почти 500 тыс. активных военнослужащих, а в случае военного конфликта мобилизация резервистов позволяла бы увеличить армию до 1,3 млн человек.

Вопрос возвращения к воинской повинности, отмененной (или замороженной — поясню ниже) в ФРГ в 2011 году, вызвал ожесточенные споры во время переговоров о коалиции между блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ). Консерваторы выступали за введение обязательного призыва сроком на один год для мужчин и женщин. СДПГ была против и продвигала модель на добровольной основе. "Красные" в итоге добились своего: в коалиционном соглашении говорится о стремлении новых властей ФРГ ввести военную службу по шведскому образцу. В скандинавской стране все выпускники школ подлежат военному медицинскому освидетельствованию, но лишь часть из них в конечном итоге проходит действительную службу.

Будущее правительство ФРГ делает ставку на добровольцев. В Минобороны ФРГ рассчитывают в 2025 году набрать около 5 тыс. молодых мужчин и женщин в дополнение к примерно 10 тыс., которые уже несут добровольно службу. В тексте коалиционного договора отмечается, что будут созданы условия (опросники, рассылка их по учебным заведениям и так далее) для регистрации граждан призывного возраста (которого сейчас, по сути, нет).

Нет инфраструктуры и специалистов

Однако далеко не все так просто, реальность диктует свои условия. С отменой обязательного воинского призыва в Германии была демонтирована и вся инфраструктура. Проще говоря, новых солдат, особенно если речь идет о большой численности в короткие сроки, практически негде разместить — просто-напросто не хватает казарм. Кроме того, недостаточно специалистов для отбора и подготовки новобранцев, нет оснащения.

Да, новые власти намерены выделить дополнительно миллиарды евро на инфраструктуру Бундесвера, упростить процесс строительства военных объектов и закупок новой техники. Однако реализация этих планов так или иначе займет немало времени. Некоторые военные эксперты даже предлагают размещать рекрутов во временных блок-контейнерах, что как-то не вяжется с заявленными мерами по повышению привлекательности Бундесвера как работодателя.

Помимо нехватки новых кадров Вооруженные силы ФРГ, как выразилась в марте уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хёгль, стареют. Представляя доклад о состоянии дел в Вооруженных силах ФРГ за 2024 год, она отметила, что средний возраст в конце 2019 года составлял 32,4 года, то к концу 2024 года он вырос до 34 лет. Армии соседних европейских стран в среднем моложе на три-четыре года. Учитывая демографическую ситуацию в Германии в целом, очевидно, в ближайшем будущем Бундесвер не "помолодеет".

Возможен ли обязательный призыв?

Изменит ли кардинально ситуацию с пополнением армии рассылка вопросников? Какие последствия ждут тех, кто не заполнит и не отправит их? Эти вопросы еще не проработаны до конца.

Несмотря на коалиционное соглашение, исполняющий обязанности министра обороны ФРГ Борис Писториус не исключил, что если не получится набрать достаточно рекрутов на добровольной основе, то в Германии может быть введен обязательный призыв в армию. О том же давал понять и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц: мол, если новобранцев не хватит, то возможны другие варианты пополнения армии. Однако, по оценке экспертов, это решение способно привести к волне исков со стороны молодых мужчин. Исправить ситуацию может лишь введение общей воинской повинности и для мужчин, и для женщин.

С чисто правовой точки зрения обязательный воинский призыв в Германии был не отменен, а лишь приостановлен на мирное время. В 2011 году в соответствующий закон был добавлен пункт, согласно которому он осуществляется только "в случае напряженности и обороны". Бундестаг мог бы убрать его простым большинством голосов, или парламент мог бы констатировать, что такой случай действительно настал. Но при втором варианте потребовалось бы большинство в две трети.

Как бы там ни было, вряд ли будет восстановлен классический воинский призыв. Все партии, кроме "Альтернативы для Германии", считают возможным пополнение Бундесвера кадрами и без него.

Деньги изменят отношение?

Немцы, учитывая историю своей страны, неоднозначно относятся к армии. После Второй мировой войны многие критически воспринимали восстановление вооруженных сил. В 1970–1980-е годы сотни тысяч протестовали против "Двойного решения НАТО" (принято 12 декабря 1979 года лидерами Великобритании, США, Франции и ФРГ и предусматривало размещение на западногерманской территории американских ракет "Першинг-2" в случае безрезультатного завершения переговоров с СССР по разоружению). Когда пала Берлинская стена, встал вопрос: а зачем вообще нужен Бундесвер, если с востока больше нет угрозы?

В 1999 году Бундестаг впервые отправил военных ФРГ в миссию за рубеж — на Косовскую войну. С 2001 года они принимали участие в операции в Афганистане. Однако для большинства граждан Германии боевые действия и смерти оставались чем-то далеким. Некоторое переосмысление пришло с конфликтом на Украине, однако реальная готовность общества воевать по-прежнему невелика. Это сильно расходится с риторикой воинствующих германских политиков, которые намерены направить на усиление Бундесвера огромные средства. Кстати, в марте в том числе с целью финансирования растущих расходов на оборону был ослаблен так называемый долговой тормоз. Если даже закупить технику и построить военную инфраструктуру в относительно короткие сроки еще возможно, хотя тоже непросто, с кадрами ситуация куда критичнее.

Сомнительно, что денежные вливания и мягкое принуждение к службе изменят восприятие общества и позволят как минимум в краткосрочной перспективе решить кадровую проблему в армии ФРГ. Молодые немцы наверняка готовы и могут постоять за свою страну, но вряд ли захотят рисковать жизнями ради защиты некой "западной демократии" на восточном фланге НАТО или на той же Украине.

Филиппов Вячеслав

Руководитель представительства ТАСС в ФРГ