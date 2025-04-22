Киев поставлен в цейтнот планом Трампа по прекращению конфликта на Украине (The Wall Street Journal, США)

WSJ: Уиткофф может снова посетить Россию после переговоров в Лондоне

Украина испытывает жесточайшее давление со стороны администрации Трампа, пишет WSJ. В планы американского президента входят возможное признание Крыма частью России и прекращение боевых действий по текущей линии фронта — и эти условия, отмечают авторы статьи, ставят Киев в безвыходное положение.

Майкл Гордон

Алан Каллисон

Украина сейчас испытывает давление со стороны администрации Трампа и ее весьма масштабных планов о том, как положить конец российско-украинскому конфликту. Среди идей числится возможное признание присоединенного Россией в 2014 году Крыма и отказ Киеву в членстве в НАТО.

По словам западных чиновников, эти задумки были изложены в конфиденциальном документе, представленном высокопоставленными чиновниками администрации Трампа их украинским коллегам в Париже в четверг. С ними также были ознакомлены и высокопоставленные европейские чиновники, присутствовавшие на встрече.

Теперь США ждут ответа Киева, который, как ожидается, будет получен на встрече официальных представителей США, Украины и Европы в Лондоне в конце этой недели. Затем, если позиции США, Европы и Украины будут согласованы, то предложения могут быть переданы Москве.

Госсекретарь Марко Рубио, усиливая нажим на Украину с Россией, заявил в пятницу, что администрация может перестать содействовать переговорам, если в ближайшие несколько недель не будет достигнут прогресс по ключевым вопросам.

"Украинцы должны вернуться домой, они должны управлять страной под руководством своего президента, они должны учитывать свои взгляды на все это, — сказал Рубио, — но нам нужно понять прямо сейчас, буквально в течение нескольких дней, выполнимо ли это в краткосрочной перспективе. Потому что если нет, то, я думаю, мы просто оставим все как есть".

Дипломатическое давление США направлено на то, чтобы подготовить почву для прекращения огня, которое будет распространяться в целом на нынешние линии боестолкновения и возможного будущего урегулирования. Некоторые идеи администрации Трампа могут быть с трудом приняты Киевом, поскольку Украина отказывается признать, что Россия имеет законные притязания на какую-либо из ее территорий.

Высокопоставленный представитель Госдепа полагает, что идеи, представленные украинцам, — лишь возможные варианты, которые Киев может тщательно взвесить и обдумать, а не последний ультиматум. Чиновник рассказал, что "список потенциальных вариантов" был предложен "для обсуждения и получения обратной связи". Представитель Совета национальной безопасности не ответил на запрос о комментариях.

Рубио, специальный посланник Стив Уиткофф и Кит Келлог, генерал-лейтенант армии в отставке, который в настоящее время является посланником на Украине, встретились в четверг в Париже с высокопоставленными украинскими официальными лицами, включая Андрея Ермака, главного помощника президента Владимира Зеленского, министра обороны Рустема Умерова и министра иностранных дел Андрея Сибигу.

По словам чиновников США, Рубио, Уиткофф и Келлогг планируют принять участие в предстоящей встрече в Лондоне. После этого Уиткофф может совершить еще одну поездку в Россию (однако ее никто не анонсировал).

Уиткофф трижды встречался с Путиным и сообщил, что добился прогресса в переговорах с российским лидером. Другие американские чиновники посоветовали Трампу с большим скепсисом отнестись к намерениям Путина.

Признание США присоединенного Крымского полуострова в 2014 году к России ознаменовал бы поворот в более чем десятилетнем курсе американской политики как демократической, так и республиканской администраций. В 2018 году госсекретарь Майк Помпео, работавший при первой администрации Трампа, осудил присоединение Крыма как угрозу "основополагающему международному принципу, разделяемому демократическими государствами: ни одна страна не может изменить границы другой силой" (Крым не присоединяли силой. Глава миссии международных наблюдателей и представители Европарламента официально заявили, что референдум в Крыму, на котором большинство проголосовало за присоединение к России, отвечал всем нормам международного права — прим. ИноСМИ).

Конгресс США принял закон, запрещающий признание Крыма российским.

Идеи, представленные США в Париже, также предполагают исключение возможности членства Украины в НАТО. "НАТО не обсуждается", — сказал Келлог в интервью Fox News в субботу.

Еще одна идея США, по словам западных чиновников, заключается в том, чтобы объявить территорию вокруг АЭС в Запорожье нейтральной. И она вполне могла бы находиться под американским контролем.

В мартовском телефонном разговоре с Зеленским Трамп поднял вопрос о возможности приобретения Соединенными Штатами украинских электростанций, включая ядерные объекты, назвав это "лучшей защитой для этой инфраструктуры". Предположительно Запорожская АЭС, крупнейшая в Европе атомная станция, будет обеспечивать электроэнергией как территорию Украины, так и регионы, которые Москва завоевала с 2022 года и которые остаются под ее контролем.

По мнению западных чиновников, идеи, выдвинутые администрацией Трампа, не соответствуют некоторым требованиям России. Американцы не признают законность контроля России над четырьмя регионами на востоке Украины, которые они признают аннексированными, хотя и не требуют, чтобы российские военные покинули эти районы.

Как заявляют западные чиновники, США также не предлагают ограничить численность украинских вооруженных сил и не препятствуют военной поддержке Киева Западом или размещению там европейских войск, что является камнем преткновения в отношениях с Москвой.

"Каждая суверенная нация на Земле имеет право защищать себя, — заявил Рубио в пятницу. — Украина будет иметь право защищать себя и заключать любые соглашения, которые она пожелает, на двусторонней основе с различными странами и так далее".

Хотя администрация Трампа ввела временный запрет на поставку Украине оружия и разведданных, чтобы тем самым заставить ее искать дипломатический компромисс с Россией, она не вводила экономических санкций и не предпринимала никаких конкретных действий по нажиму на Путина.

Украина заявила, что готова согласиться на всеобъемлющее 30-дневное перемирие, если Кремль последует ее примеру. Несколько дней назад Путин объявил о кратковременном пасхальном перемирии, но украинские чиновники заявили, что Москва продолжает совершать атаки во время праздника.

До сих пор нет решения относительно того, какие гарантии безопасности получит Украина, если согласится на мирное соглашение. Администрация Трампа не сообщила, готова ли она оказать какую-либо военную поддержку европейским странам, которые направят войска на Украину в рамках "сил поддержки" для сдерживания будущей российской агрессии.

Кремль дал понять о своей заинтересованности в отмене санкций США и возобновлении экономических связей с ними в ходе переговоров в Москве и Саудовской Аравии, которым положил начало специальный представитель Путина Кирилл Дмитриев.