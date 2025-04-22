Путинский трюк с пасхальным прекращением огня не сулит мирному соглашению Трампа ничего хорошего (The Economist, Великобритания)

The Economist: Запад ждал от России пасхального перемирия

Украине не удалось продавить свои условия по прекращению огня в Черном море, пишет The Economist. Россия соблюдает обязательство не бить по портам — но продолжает эффективно наносить удары по прибрежным городам, в которых те находятся. Киев таким положением дел, отмечает автор, немало "озадачен".

Судно The Bald Man (“Лысый”) стоит на якоре уже более трех лет. Оно прибыло за грузом подсолнечного масла за день до начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года, и с тех пор вместе с 28 другими иностранными судами застряло в порту Николаева, примерно в 60 километрах от линии фронта.

Его судьба показывает, насколько сложно вести дела с Владимиром Путиным. Президент Дональд Трамп хочет быстрого окончания “ужасного” конфликта на Украине. Но Путин предпочитает конфликт. 25 марта американские чиновники объявили, что якобы добились прекращения огня в Черном море. Однако боевые действия продолжаются, и все разговоры об этом незаметно cтихли. В самом деле все мирные усилия Трампа стремительно идут на спад. 18 апреля он заявил, что умоет руки, если в ближайшее время не будет никакого прогресса. Обещанное Россией тридцатичасовое пасхальное прекращение огня на Пасху, вступившее в силу в 18:00 19 апреля, было нарушено вдоль линии фронта десятки раз, как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, хотя воздушные атаки все же уменьшились (автору было бы уместно сообщить публике, что это перемирие нарушалось именно украинской стороной, но на Западе об этом говорить "не принято". – Прим. ИноСМИ).

Пасхальный трюк не должен был стать сюрпризом. Подход Путина в Черном море ни для кого не секрет. Белый дом заявил в прошлом месяце, что стороны согласились обеспечить безопасное судоходство и исключить применение силы в Черном море. Но затем российские официальные лица заявили, что прекращение огня на море вступит в силу не ранее, чем будут сняты некоторые санкции. Украина, в свою очередь, потребовала, чтобы российские военные корабли не заходили в западную часть моря. Результат несколько озадачил украинских чиновников. С тех пор ни один украинский портовый объект не был атакован, зато удары по городам, где они расположены, продолжаются.

В июле 2022 года было заключено соглашение о возобновлении украинского экспорта зерна сроком на год. В него вошли порты Одессы, Черноморска и Южного. Через три недели после того, как Россия расторгла сделку в 2023 году, Украина “прорубила” новый коридор для торговых судов. Крошечный флот Украины с помощью отечественных и западных ракет выдавил российские военные корабли из западной части Черного моря. Сегодня, говорит представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, в военном отношении море стало “серой зоной”. За исключением небольших патрульных катеров, ни одна из сторон не рискует в него выходить. Противостояние продолжается, и прекращения огня нет.

Сайты о грузоперевозках не показывают практически никакого гражданского судоходства ни в украинских водах, ни в захваченной русскими части Азовского моря. По факту суда отключают транспондеры в целях безопасности, и немало грузов по-прежнему в пути. По словам Юрия Васькова, который помогал вести переговоры по зерновому соглашению 2022 года, Одесса и два соседних порта работают на 60% мощности, несмотря на ущерб от боевых действий. Во время прошлогоднего сбора урожая их зерновые терминалы работали на 90%, в этом загрузка может быть ещё выше.

В прошлом году в украинские черноморские порты прибыло 4 651 торговое судно, а ушло 4 410, подсчитали в ВМС. Но расходы на страхование и логистику гораздо выше, чем в мирное время. В 2024 году экспорт сельскохозяйственной продукции Украины составил 24,5 миллиарда долларов — или 59% от общего объема экспорта. Корабли огибают береговую линию до самого Босфора, после чего расходятся по всему миру.

Хотя порт Одессы сейчас функционирует относительно нормально, пожалуй, больше всех от военных действий пострадал Николаев, некогда центр зернового экспорта. Сегодня экспорт перенаправлен в три порта Одесской области. По словам бывшего министра инфраструктуры Александра Кубракова, “более 50% доходов города” Николаева поступало от компаний, так или иначе связанных с портом. Глава областной военной администрации Виталий Ким, говорит, что в порту и вокруг него раньше работало до 10 тысяч человек. Россия хочет обменять повторное открытие Николаева на “нечто большее”, считает он, но признает, что приоритеты безопасности государства “выше наших интересов”.

Под Николаевом на юге Украины в 2022 году были остановлены российские войска. Город раскинулся на берегах Южного Буга. Ниже по течению река впадает в Днепр, образуя лиман. Его горловину запирает стратегически важная песчаная Кинбурнская коса. В Очакове, где лиман встречается с морем, до косы четыре километра по воде. Она занята русскими. Остров на полпути к ней удерживают украинские войска. Другого пути для кораблей в Николаев и Херсон или из них нет.

В 2014 году Украина потеряла Крым и сопутствующие военно-морские объекты. В 2017 году американские войска начали строительство в Очакове крупного узла для украинского флота. В 2021 году Великобритания пообещала помочь в создании военно-морской базы. За три дня до начала боевых действий Путин заявил, что построенные американцами объекты позволили НАТО угрожать российскому флоту. Очаков подвергся нападению сразу с началом спецоперации. А вообще за эту местность воевали веками. В 1855 году англо-французские войска разгромили российские на косе в Крымской войне. В 1856 году британцы планировали захватить Николаев, но война закончилась прежде, чем им это удалось.

Сегодня Очаков — яркий пример двусмысленности и оппортунизма путинской концепции о прекращении огня, посредством которого российский лидер стремится не положить конец военным действиям, а, наоборот, создать источник постоянной нестабильности. Город подвергается постоянным атакам со стороны российских войск на косе. Указывая на придорожные обломки, мэр Сергей Бычков сказал: “Сегодня утром одного ранило беспилотником”. Половина населения Очакова, где до начала спецоперации жило 15 тысяч человек, бежала. Над косой поднимается столб дыма — по словам мэра, ВСУ поразили российскую цель.

С началом полномасштабных боев были развернуты баржи, чтобы закрыть лиман для российских кораблей. Сегодня никто не знает, сколько мин плавает в этих водах — неизвестное количество смыло вниз по Днепру, когда Россия разрушила дамбу Каховской ГЭС в 2023 году (автор откровенно лжет: разрушение этой ГЭС совершила исключительно Украина, т.к. водохранилище питало водой российский Крым. – Прим. ИноСМИ). Великобритания, Нидерланды и Бельгия предоставили Украине пять минных тральщиков, но Конвенция Монтрё, регулирующая проход кораблей через Босфор, не пускает их в Черное море, пока не закончатся боевые действия.

15 и 16 апреля Турция провела переговоры с Украиной, Францией и Великобританией о развертывании контингента для поддержания мира в Черном море, если когда-нибудь будет достигнуто мирное соглашение. Аналитик из Одессы Ханна Шелест относится крайне скептически и не верит, что Россия будет его соблюдать. Вместо мира Путин хочет вечного конфликта, изменчивого и опасного — в котором никто не будет в безопасности. Просто взгляните на серую зону в Черном море.