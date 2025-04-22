Командующий ВМС КСИР Ирана: «Раньше авианосцы США свергали правительства, теперь мы приказываем им убираться»

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Соединенные Штаты не способны бросить вызов иранским Военно-морским силам в Персидском заливе. Ответ Тегерана на любую агрессию в отношении его нефтяных танкеров или территориальных вод будет решительным.

Такое заявление сделал командующий ВМС КСИР Ирана контр-адмирал Алиреза Тансири в интервью журналистам иранской государственной телерадиокомпании IRIB.

По его словам, сейчас Исламская Республика осуществляет полный стратегический контроль жизненно-важными судоходными путями Персидского залива.

Раньше авианосцы США свергали правительства, теперь мы приказываем им убираться

- заявил командующий иранскими Военно-морскими силами.

Тансири подчеркнул, что Иран контролирует нефтяные и газовые платформы и другую критическую инфраструктуру в Персидском заливе. По его словам, это не только дает Тегерану стратегическое преимущество, но демонстрирует его мирные намерения и позволяет избегать конфликтов на море.

Командующий отметил непрерывное повышение обороноспособности Исламской республики, мощь ее противовоздушной обороны и высокое качество ракет отечественного производства. Он также заявил, что иранский ОПК способен продемонстрировать свой новый корабль, превосходящий по своим характеристикам американские аналоги.

По словам Тансири, ВМС КСИР располагают самыми совершенными ракетами, беспилотниками и подводными лодками. Особое внимание он уделил плавучей военно-морской базе «Шахед Багери», способной нести на борту до 14 ракетных установок.